Народная артистка России, солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева зарабатывает 25 миллионов рублей (около 250 000 евро) за 40-минутное выступление. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, на данный момент Кадышева является самой дорогой российской знаменитостью. С приближением Нового года корпоративы с участием исполнительницы хита «Плывет веночек» становятся еще дороже, утверждает Shot. При этом свободных дат в ее графике нет до января.

Отмечается, что раньше звание самое дорогой артистки принадлежало Ирине Аллегровой. Ее выступление на частном мероприятии стоило 16,5 миллиона рублей. Участие Кадышевой в корпоративе в то время оценивалось в 1,5 миллиона.

Дискография российской певицы Надежды Кадышевой включает в себя более 20 студийных альбомов, а также концертные записи и сборники. На многие песни сняты видеоклипы. Надежда Кадышева является исполнительницей многих хитов, таких, как «Течёт ручей», «Деревенская дорога», «Снег летит и летит», «Я не колдунья», «Уходи, горе», «Зачем это лето», «Ах, судьба моя, судьба», «Заплутавшее счастье», «Широка река».

Песня А. Костюка на слова П. Черняева «Течёт ручей», которую исполнила певица, стала всенародным хитом. Александр Костюк написал музыку к большинству любимых народом песен, в том числе к таким, как «Широка река», «Всё уже когда-то было», «Вхожу в любовь» и «Когда-нибудь» (слова Е. Муравьёва); «Плачет дождик» (слова В. Степанова) и «Подари, берёзка» (слова А. Стефанова).

В 2024 году хит коллектива «Плывет веночек» (музыка А. Костюк, слова Е. Муравьёв) неожиданно стал популярен у молодёжи. Припев песни оказался в трендах и активно использовался в коротких роликах, набиравших миллионные просмотры. С октября 2023 по октябрь 2024 года, по данным Стриминг-сервиса «Звук», количество прослушиваний песен артистки выросло в 7 раз. В то же время число ежемесячных слушателей ансамбля «Золотое кольцо» на «Яндекс Музыке» достигло 1 327 262 человек. В 2025 году билеты на концерты Кадышевой так активно раскупаются, что появилась информация о возможном стадионном туре. Доходы певицы на фоне новой волны популярности увеличились втрое, а цены за выступление выросли до 10 млн рублей за концерт, хотя в 2023 году официальный доход коллектива составлял 1 млн рублей.

Ранее стало известно, что Надежда Кадышева и Филипп Киркоров, а также лидер поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков отказались от выступлений в новогоднюю ночь. Исполнители предпочли провести праздничную ночь в семейном кругу, несмотря на высокие гонорары.