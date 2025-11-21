Baltijas balss logotype
Папа рядом: почему детям нужен активный отец, а не только кормилец 1 80

Lifenews
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Папа рядом: почему детям нужен активный отец, а не только кормилец

Когда речь заходит о воспитании, многие до сих пор мысленно делят роли: мама занимается детьми, папа приносит деньги. Но такой подход давно устарел. Сегодня настоящая роль отца — не просто финансовая поддержка, а живое участие в жизни ребёнка.

Почему присутствие отца важно

Исследования психологов показывают: дети, у которых есть активный и вовлечённый отец, растут увереннее, легче устанавливают контакты и лучше справляются с дисциплиной. И дело не только в совместных походах на спорт или игры — дети считывают тон голоса, жесты, эмоции. Когда рядом папа, у ребёнка формируется чувство безопасности: мир кажется более предсказуемым, а конфликты — менее страшными.

Для мальчиков — пример, для девочек — ориентир

Для мальчика отец — это зеркало, в котором он учится быть мужчиной: как держать слово, справляться с неудачами и контролировать эмоции. Эти навыки невозможно выучить из книг или лекций — они передаются через личный пример.

Для девочки отец — первый мужчина в жизни, который показывает, что уважение и забота в отношениях возможны. Эмоциональная доступность отца помогает девочке в будущем различать здоровое внимание и манипуляцию.

Ошибка номер один: «я и так всё делаю»

Многие мужчины считают, что выполнение финансовой роли достаточно для хорошего отцовства. На самом деле эмоциональное присутствие не заменяет дорогие игрушки или материальные подарки. Дети ощущают любовь через внимание и вовлечённость.

Не нужно быть идеальным отцом — достаточно быть рядом, слушать ребёнка, играть с ним и проводить время вместе. Важно качество, а не количество часов, проведённых с ребёнком.

Настоящее отцовство — это сила

Быть вовлечённым отцом не значит терять мужественность. Наоборот, способность выражать эмоции и быть рядом с ребёнком — признак силы, а не слабости. Современный отец не просто знает оценки и расписание ребёнка, но и поддерживает его первые победы, первые разочарования и первые чувства.

Источник: Kleo

Читайте нас также:
#родители #семья #отношения #эмоции #воспитание #психология #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • ON
    ONO NON
    21-го ноября

    А разведенки этого непонимают

    1
    0

