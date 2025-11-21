Baltijas balss logotype
Раскрыт неожиданный фактор медленного заживления ран 0 260

Lifenews
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный фактор медленного заживления ран
ФОТО: Freepik

PNAS: Ген MC1R связан с медленным заживлением ран у рыжеволосых.

Хронические раны, такие как диабетические язвы и пролежни, остаются одной из самых сложных медицинских проблем — особенно у людей старшего возраста. Новое исследование ученых Эдинбургского университета, опубликованное в PNAS, выявило виновника: нарушение работы гена MC1R, связанного с пигментацией волос. Именно он определяет рыжий цвет и одновременно влияет на способность кожи восстанавливаться.

Анализ тысяч клеток из хронических ран показал: сбой в оси POMC–MC1R усиливает воспаление и тормозит заживление. У носителей полностью или частично неработающего MC1R регенерация тканей идет существенно медленнее. В экспериментах 95 процентов рыжих мышей все еще имели незажившие участки кожи спустя неделю, тогда как у темношерстных животных восстановление шло значительно быстрее.

Чтобы проверить, можно ли обойти эту генетическую особенность, исследователи создали крем с селективным агонистом MC1R. На мышах он показал впечатляющие результаты: ускорение заживления, снижение воспаления, улучшение формирования сосудов и даже уменьшение рубцевания. Однако препарат работает только у тех, у кого MC1R частично активен — при полностью отключенном гене он неэффективен.

Сейчас готовятся первые клинические испытания. Поскольку агонисты MC1R ранее уже применялись в медицине и продемонстрировали хороший профиль безопасности, исследователи рассчитывают, что новый подход быстро дойдет до пациентов и станет долгожданной помощью для людей с хроническими ранами.

#медицина #восстановление #кожа #хирургия #исследования #лечение #гены
Оставить комментарий

Видео