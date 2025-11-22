Baltijas balss logotype
Кто стал фаворитом в топ-10 актеров 2025 года? 0 394

Lifenews
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кто стал фаворитом в топ-10 актеров 2025 года?

В 2025 году зрители явно оценили талант и универсальность: лидерство в опросе удержали Сергей Безруков и Анна Пересильд. От артистов ждут не только ярких ролей в кино, но и активности в сериалах и крупных исторических проектах. Опрос проводился 31 октября среди 1,6 тысячи зрителей старше 18 лет.

Мужчины-лидеры

15% респондентов назвали Сергея Безрукова лучшим актером, закрепив его позиции за год. На втором месте — Сергей Бурунов (14%), третью строчку разделили Юра Борисов и Александр Петров (по 10%). Особенно заметен рост популярности Борисова: ранее его показатели не превышали 3%, а теперь он уверенно входит в топ.

В топ-10 мужчин также вошли Владимир Машков, Константин Хабенский, Иван Янковский, Никита Кологривый, Данила Козловский и Евгений Миронов.

Женщины-лидеры

Среди актрис зрители выделили Марию Аронову, Светлану Ходченкову и Анну Пересильд (по 7%). На четвертой позиции — Елизавета Боярская (5%), далее — Екатерина Климова, Екатерина Гусева, Марина Александрова, Настасья Самбурская и Анна Ковальчук (по 4%).

Фавориты экранов

Лучшие фильмы по версии аудитории — «Август» (20%), «Чебурашка» и «Чебурашка 2» (по 6%), «Алиса в стране чудес» и «Кракен» (по 4%). Лидером среди сериалов стал «След» (8%).

Источник: Kleo

#звезды #кино #рейтинг #сериалы #талант
Видео