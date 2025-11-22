Baltijas balss logotype
Приговор шоу-бизнеса: жизнь многих модных английских певиц разрушил аборт

Lifenews
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Три сингла Atomic Kitten возглавляли хит-парад Великобритании.

Три сингла Atomic Kitten возглавляли хит-парад Великобритании.

Девушкам приходилось переживать бесчеловечный диктат.

В новом документальном сериале BBC Boybands Forever показана тяжелая жизнь участниц британских девичьих поп-групп. Для фанатов их будни - сплошной гламур. На самом деле - бесчеловечный диктат менеджеров и заправил шоу-бизнеса, психозы и разрушенная личная жизнь.

На Мелани Блатт из All Saints жестко давили, чтобы она сделала аборт. Она ждала ребенка от басиста Jamiroquai Стюарта Зендера. В тот же момент от Робби Уильямса залетела ее партнерша по группе Николь Эпплтон. Боссы кричали: «Это конец All Saints! Мы потеряем миллионы!» Мелани все же родила, а Николь прервала беременность.

В такой же ситуации оказалась Наташа Хэмилтон из Atomic Kitten. Делать аборт она отказалась, хотя и боялась, что ее вышвырнут из группы.

  • Мне было сказано, чтобы я вернулась на сцену через шесть недель после родов. Пришлось подчиниться, хотя я не полностью восстановилась после кесарева сечения. Вскоре я уехала в тур по Восточной Азии. Это было похоже на пытку. В голове проносилось: «Я плохая мать». Психиатр порекомендовал взять отпуск на полгода-год. Дали две недели, - вспоминает Наташа.

Не выдержав диктата, Мутия Буэна ушла из Sugarbabes спустя пять месяцев после родов. К тому же ее травили в соцсетях по поводу веса и одежды.

Когда начался роман Керри Катоны из Atomic Kitten с Брайаном Макфадденом из Westlife, менеджеры сделали все, чтобы они порвали друг с другом - опасались, что обе группы развалятся.

Участниц Spice Girls постоянно травили, подозревая, что они лгут о своем настоящем возрасте. Все данные о них опять же шли от боссов и пиарщиков.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео