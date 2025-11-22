Как быть влиятельному писателю, который любит свою страну, где во время войны запрещено выпускать и продавать книги на его родном языке? Он ведет встречи онлайн и выпускает посты в интернете…

«Лучший возраст для смерти» из Братиславы

Знакомьтесь: Ян Михайлович Валетов (1963) – родился в Днепропетровске, закончил физтех, был капитаном КВН на союзном уровне. Первую книгу фантастики выпустил в 2004 году. С того времени – 17 опубликованных романов, в Киеве и Харькове, а больше в Петербурге… В апреле 2014 года вышел 4-серийный мини-сериал «Предельная глубина» по мотивам романа «Глубина». Производство: «Единая медиа группа» по заказу телеканала «Россия-2», режиссер Константин Максимов.

Пишет по-русски, в последнее время из-за этого вынужден печататься в эмигрантском издательстве Vidim books, разместившемся в Словакии. Вместе с Виктором Шендеровичем, Антоном Долиным и Верой Полозковой.

На днях господин Валетов пообщался в Zoom с читателями – у него вышел роман-антиутопия. Организаторы предупредили – встреча проходит с выключенными камерами!

«Честно говоря, это моя первая книга, написанная в жанре чистой фантастики – надо же соответствовать званию фантаста. Кому-то она покажется чрезмерно жесткой и натуралистичной, но, если бы не присутствие за плечом моей шестнадцатилетней дочки, она была бы гораздо жестче и страшней – уж больно непригляден мир, в котором живут герои. Так что за то, что вы можете купить «Лучший возраст для смерти» не запечатанным в черный целлофан на стойке для взрослых – поблагодарите именно ее».

– После 2014 года я перестал издаваться в России. Но при этом – я пишущий на русском языке украинский писатель. Писатель разножанровый – есть и история, и авантюрный жанр. Я поклонник триллера, и считаю, что любая книжка не должна быть скучной!

По словам Яна, дочка помогает ему в творчестве настолько, что по ее описанию – «какую бы книгу ты хотела прочесть?» - он за 6 часов дороги до Киева, придумал приключенческую «Белку», с элементами ужасов.

– Как сказал мой уже очень винтажный папа, это слишком страшно, чтобы быть фантастикой…

Боевая фантастика 2010-х стала мрачной реальностью.

«Война показала, что мы не очень добрые»

Фантастика, напоминает писатель, который создал «Ничью землю» с сюжетом… подрыва плотин на Днепре – это реальность, доведенная до абсурда. «Когда был подрыв Каховки, мне было больно и страшно. Но это не поменяло моего отношения к книге».

В «Лучшем возрасте для смерти» Ян рассматривает потенциальный сценарий исчезновения… взрослых.

– В моем детстве была книжка «Праздник непослушания», она была весьма популярной, но совсем не страшной.

«Мы живем в очень жестоком мире, — констатирует Валетов, — Война показала, что мы не очень добрые, не очень дружелюбные люди. Наши соседи, к которым мы ездили в гости, оказались способны совершать поступки, которых мы и представить не могли».

Лучшие фантастические романы последнего времени, по Валетову - Паоло Бачигагули «Заводная», Ричард Морган «Видоизмененный углерод», Алексей Палкич «Уравнение гопака». Последний, 2025 года, написанный украинцем, как говорит Ян – «лучший антивоенный роман почти без войны».

– Мне повезло, мы практически все время жили без войны. Я думал, мы отпетляем. Не отпетляли… В мире всегда находится зло.

«Любой писатель немного манипулятор и шизофреник. Мы создаем миры, люди в них живут. Я не уверен – говорю ли сам, или во мне говорит герой».

В детстве Валетову нравились Герберт Уэллс и Александр Беляев. «Есть вечные тексты – я, например, постоянно возвращаюсь к Стругацким. Они являются отцами всех хороших авторов, пишущих на русском языке, не только мой возраст, но и плюс лет двадцать».

«Коронавирус сильно повлиял на судьбу книги в Европе»

Ян Валетов вспоминает, как его романы не могли продвигать на рынке, потому что в течение 2-3 лет пандемии никакие встречи и ярмарки не проходили. Теперь же ему приходится жить в условиях постоянно прилетающих шахедов.

«Лучший возраст для смерти» описывает штамм под названием «Беспощадный»:

– Мой роман основан на маркере ДНК, против которого был сделан вирус, из-за которого умирали все, кто достиг 18 лет. К чему это привело? Исчезли знания, мораль. Общество преобразовалось в чудовищную банду. Книги используются только для растопки. Не слишком веселый сюжет. Но оптимистичный.

Прогнозы об исчезновении книг Ян Валетов считает столь же иллюзорными, как и стереотип того, что СССР был самой читающей страной. «Я был недавно в огромном книжном магазине в Норвегии – роскошные издания, а там 6,5 миллиона человек. В то же время – как умирают книжные магазины в Украине. Чтобы читать, достаточно 2 тонких ридера. Но все равно, люди читают. И, как правило, они более успешны, чем те, кто смотрит телевизор».

– Читают и моя дочка, и сын, и невестка. А некоторые из моих однокашников по физмату прочли пару десятков книг, и то, потому что их заставили. Ну, с ними трудно разговаривать.

Мысли от Валетова

– Никак российский народ на политику своего российского государства не влияет.

– Винить в происходящем надо не только руководство, а и тех кто своими руками, молчанием, налогами поддерживает эту войну. Они не невинные исполнители, жертвы режима. Они его опора, его сила, его умения. Обычные программисты, вкладывающие в тупую ракету координаты цели и маршрут, обычный рабочий, собирающий шахед, который прилетит в очередной дом. Они все - война.

– Все хотят победы над врагом, но военком входит в топ-1000 нуворишей. И как это случилось в стране ненавидящей коррупцию, не знаю. Наверное, Зеленский виноват. Обещал в сериале бороться, и не сдюжил. Миндич (украинский бизнесмен, против которого на днях открыто дело о коррупции)- это не белый тигр в джунглях. Это соленый огурец в бочке с солеными огурцами. Просто он лежал в удачном месте.

– Можно сколько угодно долго декларировать борьбу с коррупцией, ее скорую смерть, ее агонию под ударами антикоррупционных органов, а потом с удовлетворением наблюдать, как мимо в лексусе последней марки, принадлежащей теще из глухого села на Киевщине, проплывает помощник прокурора по надзору.

– Диктатуры у нас не будет, вот увидите. Нынешняя власть уйдет, уступив место следующей. Подумайте над тем, кого надо выбрать, чтобы следующая власть оказалась лучше, чем то, за что вы голосовали ранее. Это сложно, но мне хочется верить, что с этой проблемой мы справимся.

– Мы не можем убить их всех, мы не можем всей страной переехать в Канаду. Они наши соседи - и это данность. Мы должны научиться жить рядом с ними. Найти свой рецепт выживания под давлением. Что надо помнить? Слабака они сожрут, задиру попытаются растоптать, дурака просто купят - денег у них много. Быть сильными, не задираться и не проявлять глупость и жадность.