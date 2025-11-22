Оксана Робски отдыхает в Южной Африке. 57-летняя писательница и популярная в нулевых светская львица опубликовала редкие снимки в соцсетях и показала, как проводит отпуск.

На фото Робски позирует в белой рубашке, соломенной шляпе и солнцезащитных очках на фоне пейзажа в Кейптауне. Также она показала фото морских котиков, отдыхающих на палубе.

Последние годы Робски крайне редко делится семейными фото с мужем, бизнесменом Олегом, или детьми. В начале года писательница с супругом отдыхали в Париже, а до этого — на горнолыжном курорте в Италии.

Напомним, писательница Оксана Робски была замужем шесть раз, а в начале нулевых не сходила со страниц модных изданий. Её книги о жизни рублёвских жён: Casual, а также "Zамуж за миллионера", написанную в соавторстве с Ксенией Собчак, обсуждала вся светская Москва.

57-У Робски есть двое детей: дочь Дарья от первого брака (после развода супруг погиб в драке) и сын Иосиф от третьего мужа, немецкого бизнесмена Майкла Робски. Второй супруг Оксаны погиб вскоре после их свадьбы: его убили в подъезде дома. В 2008 году она вышла замуж в четвёртый раз — за футболиста Игоря Шалимова. Спустя полгода они развелись. С пятым мужем писательница уехала жить в Калифорнию, но они тоже расстались. В 2015 году Оксана вышла замуж за бизнесмена Олега. У неё также есть двое внуков.