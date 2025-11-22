Маленькие крестьянские хозяйства, которые продавали виноград крупным домам, постепенно и сами начали производить и продавать.

Шампанское — естественный выбор на Новый год для многих. Но цена бутылки премиального напитка может доходить до сотен евро. Как выбрать напиток, который подойдет и по вкусу, и по бюджету?

Географическое указание

В Шампани существует один-единственный Appellation d'Origine Controlee (АОС) — Champagne АОС, который, по данным комитета Шампани, занимает площадь 34,2 тыс. га.

Надпись «Champagne» на бутылке уже говорит о том, что перед вами произведенное во Франции игристое вино, розовое или белое, которое соответствует всем правилам производства AOC.

Категории производителей

В Шампани исторически сложилась система, в которой две трети всего производства и до 90% экспорта держатся на негоциантских домах. Традиционно это дома шампанского, которые не владеют виноградниками, покупают ягоду или тихое базовое вино у виноградарей. И чаще всего так поступают именно «гран-марки» (Moеt & Chandon, Veuve Clicquot или Dom Perignon и другие), важным достижением которых является маркетинг, благодаря которому у многих и сложилось представление о том, что шампанское — это престижный и дорогой напиток. Бутылки таких производителей всегда будут маркированы надписью «Negociant manipulant, NM».

Однако маленькие крестьянские хозяйства, которые продавали виноград крупным домам, постепенно и сами начали производить и продавать шампанское. Некоторые из них добились мировой известности. Бутылки таких хозяйств маркированы надписью «рекольтаны». Их вина можно узнать по аббревиатурам RM, RC, SR на этикетках.

RM (Recoltant manipulant) — бутиковые рекольтаны, виноградари, делающие шампанское из собственного винограда.

RC (Recoltant-cooperateur) — объединение виноградарей, которые совместно выращивают виноград и продают вино под собственным брендом.

SR (Societe de recoltants) — сообщество виноградарей, которые вместе производят шампанское из своего винограда, но не являются частью большого кооператива и продают вино под собственной маркой.

Еще несколько категорий шампанского:

CM (Cooperative de manipulation) — кооперативное производство и продажа шампанского из винограда участников и покупного;

ND (Negociant distributeur) — дистрибьютор, который покупает готовое бутилированное шампанское и продает его под своим брендом;

MA (Marque d'Acheteur) — собственный бренд, который производится эксклюзивно для одного клиента (например, сети супермаркетов).

Год урожая

Как производят шампанское? Невинтажный брют — это ассамбляж из вин урожаев разных лет. В таком вине каждого дома сохраняется стабильный уровень качества и, по сути, один и тот же узнаваемый вкус. Год урожая на лицевой этикетке шампанского не указывается.

Однако, если год был выдающимся, шампанский дом может решить выпустить вино из винограда урожая только одного-единственного года. В этом случае он маркирует свою этикетку годом — такое шампанское называется винтажным. Винтажное шампанское делается из винограда одного, особенного удачного года урожая.

Поэтому, если вы будете выбирать между бутылкой с этикеткой без года и этикеткой, на которой указан год урожая, и отдадите предпочтение второй, нужно быть готовым к тому, что стоить она будет в несколько раз больше по сравнению с первой.

Сорт винограда

Официально долгое время в Шампани были разрешены семь сортов винограда, к которым недавно прибавились еще два. Исторически классическое шампанское делают из трех сортов винограда: белого «шардоне» и черных «пино нуар» и «менье». Иногда винодел может изменить эту схему и делать шампанское только, например, из «шардоне», игнорируя два других черных сорта, или, наоборот, пустить в производство только черные сорта.

Блан-де-блан (Blanc de Blancs, «белое из белых») — шампанское только из белых сортов винограда. Обычно это вино из 100% «шардоне», хотя Blanc de Blancs может быть сделано и с участием других разрешенных белых сортов. Например, встречаются, хотя и редко, блан-де-бланы из 100% «пино блана».

Блан-де-нуар (Blanc de Noirs, «белое из красных») — шампанское только из черных сортов — «пино нуара» и «пино менье».

Оставшиеся четыре сорта: «пино гри», «пино блан», «арбан» и «пти мелье» каждый винодел использует по своему усмотрению. Два новых сорта, гибрид Voltis и розовая мутация «шардоне», пока используются в качестве экспериментального материала.

Розе (Rose) — популярная и быстрорастущая категория шампанского. В Шампани розовые вина разрешается производить только двумя способами:

-путем добавления в белое вино 5–20% тихого красного вина на этапе ассамбляжа (чаще всего используют именно его);

-методом сенье (недолгая мацерация черного винограда на кожице перед прессованием).

Категории шампанского по количеству сахара

Исторически шампанское было существенно более сладким, чем современное вино. Высокий уровень добавленного сахара был связан в том числе с необходимостью «сглаживать» недостатки зрелости винограда, а также с запросом экспортных рынков. Затем количество сахара начали постепенно снижать, пока не появилась категория «брют», которая со временем стала основной категорией.

Официальная шкала сладости шампанского предусматривает семь уровней. Первые три практически не содержат сахара, это очень сухие вина:

Brut Nature / Brut Zero — 0–3 г/л сахара;

Extra Brut — 0–6 г/л сахара:

Brut — 0–12 г/л сахара (обычно 6–8 г/л, иногда до 10 г/л).

Есть и более сладкие варианты, но встречаются они редко:

Extra-Sec — 12–17 г/л сахара;

Sec — 17–32 г/л сахара;

Demi-sec — 32 — 50 г/л сахара;

Doux — до 50 г/л сахара.