У него есть все шансы добиться положительного ответа, ведь Полина сейчас свободна.

Развод Дмитрия и Полины Дибровых уже несколько месяцев остается одной из самых обсуждаемых тем российского шоу-бизнеса. Пара поставила точку в 16-летнем браке осенью, но вокруг них все никак не утихает шум.

Все громче звучат слухи, что телеведущий будто бы не исключает возвращения в прежнюю семью и даже планирует пойти на решительный шаг в новогоднюю ночь. И, как уверяют источники, речь идет не просто о примирении, а о возможном новом предложении руки и сердца.

Поводом для очередной волны сплетен стал пост, опубликованный Телеграм-каналом «Свита Короля». Со ссылкой на знакомую 66-летнего телеведущего они уверяют, что Дмитрий хочет встретить Новый год вместе с бывшей супругой — и в этот же вечер сделать ей предложение повторно. Инсайдер утверждает, что Дмитрий продумал место и подарок, и в целом тщательно готовится к празднику. И у него есть все шансы добиться положительного ответа, ведь Полина сейчас свободна.

По словам собеседницы, которая рассуждала о возможном воссоединении пары, старая привязанность никуда не делась, а дети нуждаются в полноценной семье. Эти слова только усилили подозрения публики, что отношения Полины и Дмитрия находятся в куда более тонкой фазе, чем это пытаются показать публично.

Дополнительный интерес вызвало и недавнее заявление адвоката Диброва, Александра Добровинского. Он намекнул, что телеведущий намерен провести новогодние каникулы за границей с человеком, чья личность «может потрясти всех». И хотя Добровинский дипломатично обошел конкретику, многие тут же связали эту фразу с возможным примирением с Полиной.

Сами Дибровы пока хранят молчание и никак не комментируют слухи — они оба за границей.