Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

2026 год 66-летний Дмитрий Дибров вновь встретит женатым человеком 0 803

Lifenews
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

У него есть все шансы добиться положительного ответа, ведь Полина сейчас свободна.

Развод Дмитрия и Полины Дибровых уже несколько месяцев остается одной из самых обсуждаемых тем российского шоу-бизнеса. Пара поставила точку в 16-летнем браке осенью, но вокруг них все никак не утихает шум.

Все громче звучат слухи, что телеведущий будто бы не исключает возвращения в прежнюю семью и даже планирует пойти на решительный шаг в новогоднюю ночь. И, как уверяют источники, речь идет не просто о примирении, а о возможном новом предложении руки и сердца.

Поводом для очередной волны сплетен стал пост, опубликованный Телеграм-каналом «Свита Короля». Со ссылкой на знакомую 66-летнего телеведущего они уверяют, что Дмитрий хочет встретить Новый год вместе с бывшей супругой — и в этот же вечер сделать ей предложение повторно. Инсайдер утверждает, что Дмитрий продумал место и подарок, и в целом тщательно готовится к празднику. И у него есть все шансы добиться положительного ответа, ведь Полина сейчас свободна.

По словам собеседницы, которая рассуждала о возможном воссоединении пары, старая привязанность никуда не делась, а дети нуждаются в полноценной семье. Эти слова только усилили подозрения публики, что отношения Полины и Дмитрия находятся в куда более тонкой фазе, чем это пытаются показать публично.

Дополнительный интерес вызвало и недавнее заявление адвоката Диброва, Александра Добровинского. Он намекнул, что телеведущий намерен провести новогодние каникулы за границей с человеком, чья личность «может потрясти всех». И хотя Добровинский дипломатично обошел конкретику, многие тут же связали эту фразу с возможным примирением с Полиной.

Сами Дибровы пока хранят молчание и никак не комментируют слухи — они оба за границей.

Читайте нас также:
#звезды #шоу-бизнес #развод #семья #отношения #новости #знаменитости #слухи #новогодние праздники
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Небесный гламур без прикрас: почему дресс-код стюардесс вызывает критику
Изображение к статье: Трудно поверить, что это былая звезда. Иконка видео
Изображение к статье: Умер исполнитель главной роли в индийском фильме «Зита и Гита»
Изображение к статье: Фрида Кало и Диего Ривера. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1
Изображение к статье: Что и требовалось доказать: Manabalss.lv станет «карманным»?
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Котоцид какой-то. Новая Зеландия истребит 2,5 млн одичавших бездомных кошек
В мире
1
Изображение к статье: Президент Литвы подозревает связь между мирным планом Трампа и воздушными шарами из Беларуси
В мире
1
Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео