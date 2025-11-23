Часы утонувшей в 1912 году на «Титанике» семейной пары проданы на аукционе за рекордные 2,33 миллиона долларов. Об этом следует из данных аукционного дома Henry Aldridge and Son.

Карманные часы были сняты с тела одного из богатейших пассажиров корабля Исидора Штрауса, совладельца американской сети универмагов «Macy's». Стрелка часов золота 750-й пробы бренда Jules Jurgensen остановилась на отметке 2:20 — времени, когда корабль ушел под воду. Известно, что жена предпринимателя Ида решила отказаться от места в спасательной лодке, чтобы не оставлять мужа одного. История последних минут жизни Исидора и Иды Штраус вошла в фильм «Титаник» Джеймса Кэмерона.

