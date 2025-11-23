Baltijas balss logotype
Часы утонувшей на «Титанике» семейной пары продали за миллионы долларов 0 140

Lifenews
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото: henryaldridge.com

Фото: henryaldridge.com

Часы утонувшей на «Титанике» семейной пары продали на аукционе за $ 2,33 млн.

Часы утонувшей в 1912 году на «Титанике» семейной пары проданы на аукционе за рекордные 2,33 миллиона долларов. Об этом следует из данных аукционного дома Henry Aldridge and Son.

Карманные часы были сняты с тела одного из богатейших пассажиров корабля Исидора Штрауса, совладельца американской сети универмагов «Macy's». Стрелка часов золота 750-й пробы бренда Jules Jurgensen остановилась на отметке 2:20 — времени, когда корабль ушел под воду. Известно, что жена предпринимателя Ида решила отказаться от места в спасательной лодке, чтобы не оставлять мужа одного. История последних минут жизни Исидора и Иды Штраус вошла в фильм «Титаник» Джеймса Кэмерона.

Ранее уникальную картину знаменитого художника Пабло Пикассо продали за 37 миллионов долларов с аукциона в Париже. Это работа под названием «Бюст женщины в шляпе с цветами (Дора Маар)», которая долго находилась в частной коллекции.

#история #искусство #культура #утрата #семья #аукцион #титаник
