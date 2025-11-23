Ксения Собчак в соцсетях рассказала, что уехала из России вместе с сыном Платоном. Начались школьные каникулы, и телеведущая вместе с ребенком улетела в Китай. Журналистка вышла на связь с подписчиками из аэропорта Шанхая и объяснила, что давно планировала эту поездку.

По словам Ксении, путешествие стало подарком Платону на день рождения. На днях мальчику исполнилось 9 лет. «Долго ждали этой поездки. С трех лет он изучает китайский, пришло время посетить страну, с которой нас так много связывает», - сообщила Собчак.

Ксения сняла видео по пути из аэропорта в город и пообещала, что будет регулярно рассказывать о своем путешествии.

Сын Собчак учится в одном из самых престижных учебных заведений столицы. Мальчик с младенчества изучал английский и китайский языки. Телеведущая упоминала, что у ее сына технический склад ума, он обожает математику и добивается успехов на школьных олимпиадах.

Ксения рассказывала, что с детства приучает сына к самостоятельности. Например, она не будит его по утрам и не зовет на завтрак. Журналистка дает отпрыску четко понять, что не проспать школу и сделать уроки - это его зона ответственности.

Впрочем, у Платона в его юные годы тоже есть, что предъявить маме. Мальчик рано понял, что его родительница – звезда Интернета, отличающаяся экстравагантным поведением. Как-то он сообщил маме, что друзья показали ему ее видео в соцсетях.

«Я тебе никогда не прощу, что ты закачала тик-ток на свой телефон. Ты сама видела, что ты там творишь? Что ты там делаешь, и как ты там танцуешь?» - строго спросил он родительницу.

Разумеется, Ксения тут же выложила видео этой сцены на своей странице. А потом сняла новый ролик: в кадре она танцует под музыку, на которую наложены слова Платона: «Что ты там делаешь, и как ты там танцуешь?». При этом Собчак нарядилась в откровенный пиджак, под которым красуется полупрозрачный бюстгальтер.

Реакция мальчика не заставила себя ждать. Шокированный Платон назвал поступок матери «адом» и пригрозил ей скорой расправой. Аудиозапись с его возмущенными репликами Ксения опубликовала в своем Telegram-канале.

«Просто нет слов. Ад! Никогда не ожидал, что после этих слов ты это сделаешь. Все, мама, тебе хана», - пообещал разгневанный наследник звезды.