Каждый человек уникален и сочетает в себе неповторимые личностные качества. Среди этого многообразия можно выделить определённые психотипы, которые выявляют отдельные грани характера и порой доводят их до крайностей.

Истероиды, эпилептоиды, параноялы, шизоиды, гипертимы, эмотивы и тревожные — эти типы личности были выделены психологами ещё в прошлом веке. Каждый обладает своими сильными сторонами и талантами, но при этом может сталкиваться с ограничениями и недостатками.

Рассмотрим положительные и отрицательные черты каждого психотипа. Узнавая себя в некоторых особенностях, вы сможете лучше понять свои привычки, модели поведения и жизненные сценарии, а также гармоничнее взаимодействовать с окружающими.

Истероиды

Сильные стороны

Артистические способности и умение производить впечатление на окружающих

Общительность и харизма, способность вдохновлять других

Хорошие ораторские навыки

Слабые стороны

Склонность к театральности и эгоцентризму

Привычка манипулировать и требовать внимания

Демонстративное поведение, капризы и истерики

Лёгкая поверхностность и несерьёзность

Эпилептоиды

Сильные стороны

Настойчивость и упорство в достижении целей

Принципиальность и ответственность

Способность к руководству и внимательность к деталям

Высокая работоспособность

Слабые стороны

Вспыльчивость, упрямство и негативизм

Чрезмерная жесткость и нетерпимость к чужому мнению

Склонность к мстительности и эмоциональным вспышкам

Параноялы

Сильные стороны

Высокая бдительность и аналитические способности

Внимательность к деталям, склонность к перфекционизму

Тщательное продумывание действий

Чувство фальши и способность распознавать обман

Слабые стороны

Подозрительность, ревность и обидчивость

Склонность к навязчивым страхам и сверхценным идеям

Мелочность и злопамятство

Возможные нарушения социальных норм под влиянием подозрений

Шизоиды

Сильные стороны

Богатый внутренний мир и креативность

Независимость и самодостаточность

Способность к глубокому анализу и размышлениям

Талант в науке, искусстве или философии

Слабые стороны

Эмоциональная холодность и замкнутость

Трудности в установлении близких межличностных связей

Склонность к уходу в мир фантазий и эксцентричность

Нарушения социальной адаптации

Гипертимы

Сильные стороны

Высокая жизненная энергия, энтузиазм и оптимизм

Общительность и обаятельность

Лидерские качества и способность убеждать

Умение генерировать идеи

Слабые стороны

Избыточная активность и болтливость

Поверхностность в решении задач

Непостоянство и частая смена интересов

Возможные перепады настроения и депрессивные состояния

Эгоцентризм и безответственность

Эмотивы

Сильные стороны

Высокая чувствительность и эмпатия

Отзывчивость и добросердечность

Стремление помогать другим

Творческие способности в искусстве и литературе

Слабые стороны

Повышенная ранимость и слезливость

Частые перепады настроения

Зависимость от чужого мнения

Склонность к самобичеванию и тревожности

Недостаток решительности и жизнестойкости

Тревожные

Сильные стороны

Высокая ответственность и добросовестность

Внимательность к деталям и тщательное планирование

Склонность к глубокому анализу

Бдительность и продуманность действий

Слабые стороны

Чрезмерная озабоченность и мнительность

Постоянное беспокойство и навязчивые мысли

Склонность к ипохондрическим страхам

Нерешительность и сомнения, мешающие достижению целей

Возможные панические атаки и депрессивные состояния

