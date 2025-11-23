Григорий Лепс объявил, что в феврале собирается выпустить новый альбом. 63-летний артист рассказал о творческих планах и о том, как выбирает свои хиты.

«По-настоящему был уверен только в одной песне — "Рюмка водки на столе". Почувствовал, что у нас такая страна — все любят гулять. Я сомневался в песне "Самый лучший день", а она стала хитом. Не предполагал, что "Я счастливый" станет такой популярной. Про "Водопадом" думал: красивое произведение. Но стопроцентной уверенности не было. Я выбираю песни по сердцу. Если нравится, обязательно куплю, исполню», - рассказал Григорий в интервью.

Артист уже год помолвлен с 19-летней студенткой Авророй Кибой. Пара все время откладывает свадьбу, однако Григорий твердо уверен, что они все-таки поженятся. В интервью Лепс заявил, что не согласен с тем, что миром правит любовь.

«Любовь должна быть неотъемлемой частью любой человеческой души или сердца. Миром, на мой взгляд, всегда правил страх. Кто бы что ни говорил, страхи есть у всех. Их полно. Все бояться умереть. Все боятся неизвестности. Все боятся за детей. Все боятся за свое благосостояние...» - рассказал певец.

Лепс признался, что в жизни ему сильно мешают собственная несдержанность, вспыльчивость и иногда распущенность. Григорий говорит, что дважды в своей жизни находился на грани жизни и смерти. Он попадал в реанимацию, и врачи вытаскивали его с того света.

«Я мог несколько раз в жизни просто похоронить свой талант. У меня были два прекоматозных состояния, две реанимации. Бог решил, что я еще пока нужен здесь. Завтра решит по-другому - меня не будет», - подчеркивает артист.

В октябре этого года Григорий Лепс попал в больницу после срыва концерта во Владивостоке. Окружение музыканта тогда сообщило, что он сильно отравился и лежит под капельницами. Говорили, что артист отменил все гастроли на ближайший месяц. Однако вскоре он выступил в Казани.

«Алкоголь абсолютно исключен из райдера, да. Ровно потому, что я наблюдаю за своими коллегами. Вижу, что, допустим, Гриша Лепс - раз - и заболел. Вот чтобы не болеть никогда той болезнью, которой болеет иногда Гриша Лепс, у меня в райдере нет алкоголя», - сообщил музыкант.