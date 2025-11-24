Бритни Спирс посетила ресторан Stonehouse Winery & Bar в Лос-Анджелесе. 43-летняя поп-звезда попала в объективы папарацци на парковке заведения. В сети обсуждают, что она выглядела "располневшей" и шла с бокалом шампанского в руке на фоне недавних обвинений в "пьяной" езде.

Спирс была одета в коричневый жакет с белой блузой, синие джинсы и туфли на каблуках, а образ дополнили солнцезащитные очки. Певица покинула ресторан в сопровождении сотрудника, который помог ей донести вещи до машины. После этого Бритни отдала ему бокал со своим напитком и уехала домой за рулём своего Mercedes.

Снимки Бритни вызвали громкие обсуждения в сети. Одни пользователи встали на защиту певицы и попросили журналистов отстать от неё, а другие считают, что звезде нужна помощь. "Это лицо пьяницы", "Она может позволить себе водителя. Ей нужно прекратить садиться за руль пьяной, пока она кого-нибудь не убила", "Оставьте её в покое", "Возможно, лунообразное лицо из-за чрезмерного использования стероидов", — пишут пользователи.

Бритни уже прокомментировала в своих соцсетях обсуждаемые фото. Она назвала папарацци "невероятно подлыми" и заявила, что они постоянно делают "худшие её фотографии". Она добавила, что "не может никуда пойти" без преследований, и назвала ситуацию "очень оскорбительной".

В прошлом месяце Бритни Спирс уже видели около ресторана в Лос-Анджелесе в "неадекватном" состоянии. По сообщениям СМИ, звезда села нетрезвой за руль и чуть не сбила подругу. Сама Бритни и сотрудник ресторана опровергли то, что она была пьяна. Инцидент и нестабильное состояние певицы связывали с выходом книги её бывшего мужа Кевина Федерлайна, в которой он рассказал много нелестных подробностей об их супружеской жизни. В том числе о том, что Спирс якобы однажды употребила кокаин, прежде чем накормить грудью своего сына, купалась в ванной с 11-летним ребёнком и стояла с ножом в руках у детской комнаты.