Кристиан Адамс ведет закрытый образ жизни и редко появляется на семейных фото. Многие и вовсе не знали, что у Виктории есть брат. Знаменитости часто продвигают своих близких, однако есть и те, кто, наоборот, скрывается от популярности звездного родственника. Так случилось в семье Виктории Бекхэм. Пока она — одна из самых влиятельных медиаперсон в мире, ее брат предпочел совершенно иной путь, оставаясь в тени.

В отличие от Виктории, которая с юности делила свою жизнь с публикой, Кристиан Адамс с самого начала сознательно избегал внимания СМИ, его это соверешенно не интересовало. Он появляется рядом с Вики настолько редко, что многие поклонники семьи Бекхэм даже не подозревают о его существовании, а каждый новый снимок с ним становится для некоторых неожиданным открытием. Так случилось и сейчас — Кристиан присоединился к семье на празднике в честь присвоения Дэвиду Бекхэму рыцарского титула.

«Ничего себе, я даже не знала, что у Виктории есть брат», «Боже, как сильно Кристиан и Виктория похожи», «Я думала, что у Виктории есть только сестра Луиза. Кристиан — красавец», «Как я рада снова увидеть Кристиана, пожалуйста, больше фото с ним!», «Удивительно, что брат Виктории вообще не стремится к популярности». Она такой красавчик», «Я никогда не знал, что у нее есть брат», — пишут пользователи Сети.

Про Кристиана известно очень мало. В профессиональном плане брат Виктории пошел по стопам своего отца Энтони, который сделал состояние на оптовой торговле электротехнической продукцией во время технологического бума 1980-х годов. Мужчина ранее работал инженером-электронщиком и был совладельцем бизнеса вместе с папой. В личной жизни у Кристиана все так же хорошо, как и у старшей сестры. Он женат на Эмме Стаффорд. В декабре 2017 года прошла свадьба, на которой, естественно, присутствовала и вся семья Бекхэмов. На сегодняшний день Кристиан и Эмма — счастливые родители четырех детей: супруги воспитывают троих сыновей и дочку (как и Дэвид с Викторией!). И именно ради них, их спокойствия и безопасности, он предпочитает не привлекать к себе внимания посторонних людей.

Глядя на редкие семейные фотографии, где семья Адамсов и Бекхэмов собирается вместе, становится понятно, насколько они все дружны. От этого еще более дикой становится история разлада Дэвида и Виктории со старшим сыном. Напомним, вот уже несколько месяцев Бруклин не общается со своими родителями. История этого семейного конфликта началась еще в 2022 году. Тогда между Викторией и будущей супругой Бруклина, Николой Пельтц, впервые пробежала черная кошка. По одной из версий, причиной неприязни стал свадебный наряд невесты. Команда бренда Victoria Beckham якобы начала разрабатывать дизайн платья для Николы, однако позже девушка от него отказалась. Этот эпизод положил начало долгой череде взаимных обид и недомолвок.