Супруга Брюса Уиллиса рассказала о том, как семья готовится к его уходу 0 485

Lifenews
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Супруга Брюса Уиллиса рассказала о том, как семья готовится к его уходу

Жена актёра откровенно поделилась, что заранее решает все организационные вопросы, чтобы близкие могли сосредоточиться на переживании утраты.

Семья готовится к неизбежному

Эмма Хеминг-Уиллис призналась, что тщательно продумала процесс прощания и все связанные с ним детали. Это необходимо, чтобы в самый трудный момент не заниматься формальностями, а поддерживать друг друга.

Уже три года семья живёт рядом с прогрессирующей лобно-височной деменцией, диагностированной у 70-летнего Брюса Уиллиса. Заболевание лишает актёра когнитивных навыков и возможности полноценно общаться. Сейчас он находится в оборудованном доме под круглосуточным наблюдением медиков.

Как Эмма поддерживает детей

Хеминг-Уиллис помогает их общим дочерям — 13-летней Мэйбл и 11-летней Эвелин — адаптироваться к изменениям в состоянии отца и постепенно готовит девочек к тому, что предстоит пережить семье.

Решение о передаче мозга учёным

Семья приняла непростое, но важное решение — после смерти актёра пожертвовать его мозг для научных исследований. Это позволит учёным лучше изучить редкие формы деменции и помочь другим людям, столкнувшимся с этим диагнозом.

Личный опыт, который может помочь другим

Эмма Хеминг-Уиллис уже работает над книгой, в которой делится практическими рекомендациями и переживаниями, связанными с уходом за тяжело больным супругом. Она надеется, что её опыт облегчит жизнь тем, кто проходит через подобные испытания.

Источник: kleo.ru

#семья #поддержка #здоровье #деменция
Видео