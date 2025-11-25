Все партнерши артиста знают о его принципиальной позиции и, похоже, это их устраивает.

Популярный рэпер Тимати (Тимур Юнусов) не связывает себя браком с возлюбленной Валентиной Ивановой из-за своей финансовой стратегии, сообщают инсайдеры, передает Telegram-канале «СтарХит». Тимур, обладающий растущими активами — недвижимостью, бизнесом, автомобилями и счетами — не хочет делить это имущество в случае развода, а также сталкиваться с миллионными алиментами и судовыми разбирательствами.

По словам источников, все партнерши артиста знают о его принципиальной позиции и, похоже, это их устраивает. При этом каждая из возлюбленных надеется, что именно с ней Тимати изменит свое решение и сыграет свадьбу.

2 августа 42-летний Тимати стал отцом в третий раз — его избранница Валентина Иванова родила дочь Эмму. Мама Тимура, Симона Юнусова, опубликовала трогательные кадры из роддома, включая момент перерезания пуповины.

В мае 2022 года Латвия запретила Тимати въезд в страну из-за поддержки вторжения России на Украину и оправдания российской агрессии. 19 октября 2022 года был внесён в санкционные списки Украины лиц, «которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины». 20 июля 2023 года был внесён в санкционный список Канады против «лиц, использующих своё искусство для пропаганды вторжения России на Украину». 1 июля 2025 года Служба безопасности Украины (СБУ) объявила Тимати в розыск. Ему вменяется посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины.