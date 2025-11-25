Baltijas balss logotype
В 49 лет Айла Фишер отдыхает от безумного брака с Сашей Бароном Коэном 0 249

Lifenews
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: За годы брака мистер Коэн достал свою благоверную.

За годы брака мистер Коэн достал свою благоверную.

"Я ложусь в ванну, зажигаю свечи, включаю ноутбук и смотрю что-нибудь на Netflix".

По случаю новоселья 49-летняя актриса Айла Фишер («Шопоголик», «Незваные гости») пустила съемочную группу журнала ELLE decoration в свой новый дом.

В 2024 году Айла Фишер после 14 лет брака развелась с 54-летним комиком Сашей Бароном Коэном, исполнителем роли Бората.

  • После развода очень тяжело было начинать жизнь с нуля. Я плакала, перевозя мебель в свой новый дом в Лондоне, - пожаловалась бедняжка. - Исцеление искала в психотерапии по методике доктора Карла Юнга. Сейчас я наслаждаюсь этой новой версией своей жизни. Мне больше не надо устраивать у себя дома вечеринки. Я ложусь в ванну, зажигаю свечи, включаю ноутбук и смотрю что-нибудь на Netflix.

  • Это просто потрясающе! Я позаботилась о том, чтобы спальни детей (у Айлы две дочери и сын.) оказались на том же этаже, что и моя. Так удается контролировать использование ими смартфонов. Не буду скрывать: совмещать съемки с воспитанием детей непросто. Но мне это нравится. Так я живу полной жизнью.

В 2025 году зрители увидят Айлу Фишер сразу в четырех новых фильмах, в том числе в «Иллюзии обмана 3».

Оставить комментарий

