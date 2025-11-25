После развода очень тяжело было начинать жизнь с нуля. Я плакала, перевозя мебель в свой новый дом в Лондоне, - пожаловалась бедняжка. - Исцеление искала в психотерапии по методике доктора Карла Юнга. Сейчас я наслаждаюсь этой новой версией своей жизни. Мне больше не надо устраивать у себя дома вечеринки. Я ложусь в ванну, зажигаю свечи, включаю ноутбук и смотрю что-нибудь на Netflix.

Это просто потрясающе! Я позаботилась о том, чтобы спальни детей (у Айлы две дочери и сын.) оказались на том же этаже, что и моя. Так удается контролировать использование ими смартфонов. Не буду скрывать: совмещать съемки с воспитанием детей непросто. Но мне это нравится. Так я живу полной жизнью.