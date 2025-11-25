За годы брака мистер Коэн достал свою благоверную.
"Я ложусь в ванну, зажигаю свечи, включаю ноутбук и смотрю что-нибудь на Netflix".
По случаю новоселья 49-летняя актриса Айла Фишер («Шопоголик», «Незваные гости») пустила съемочную группу журнала ELLE decoration в свой новый дом.
В 2024 году Айла Фишер после 14 лет брака развелась с 54-летним комиком Сашей Бароном Коэном, исполнителем роли Бората.
После развода очень тяжело было начинать жизнь с нуля. Я плакала, перевозя мебель в свой новый дом в Лондоне, - пожаловалась бедняжка. - Исцеление искала в психотерапии по методике доктора Карла Юнга. Сейчас я наслаждаюсь этой новой версией своей жизни. Мне больше не надо устраивать у себя дома вечеринки. Я ложусь в ванну, зажигаю свечи, включаю ноутбук и смотрю что-нибудь на Netflix.
Это просто потрясающе! Я позаботилась о том, чтобы спальни детей (у Айлы две дочери и сын.) оказались на том же этаже, что и моя. Так удается контролировать использование ими смартфонов. Не буду скрывать: совмещать съемки с воспитанием детей непросто. Но мне это нравится. Так я живу полной жизнью.
В 2025 году зрители увидят Айлу Фишер сразу в четырех новых фильмах, в том числе в «Иллюзии обмана 3».
