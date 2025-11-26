Baltijas balss logotype
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о состоянии отца: он перестает узнавать близких 0 254

Lifenews
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Дочь Брюса Уиллиса рассказала о состоянии отца: он перестает узнавать близких

Актер продолжает бороться с последствиями деменции, но семья ощущает его любовь

Брюс Уиллис с 2022 года страдает дегенеративным заболеванием мозга, прогрессирующей деменцией. Его дочь, Румер Уиллис, в интервью поделилась, что отец уже не всегда узнает близких, но это не мешает чувствовать его привязанность и любовь.

Слова Румер о встречах с отцом

"Я так благодарна, что, когда я подхожу к нему и обнимаю его, узнает он меня или нет, он чувствует ту любовь, которую я ему дала, и я чувствую ее обратно от него. Я все еще вижу искру в нем. Я просто благодарна, что могу поехать туда с Люэттой и провести с ним время, чувствовать его любовь ко мне и любить его взамен", — рассказала Румер.

Состояние актера

Румер отмечает, что с учетом лобно-височной деменции, состояние отца можно назвать стабильным:

  • "С ним все в порядке, если говорить о человеке с лобно-височной деменцией. Единственный способ, которым я могу ответить на этот вопрос, — это сказать что-то вроде: 'У него все отлично!' Эти параметры, на мой взгляд, больше не работают", — пояснила она.

Организация жизни Брюса Уиллиса

  • С лета 2025 года Уиллис живет под постоянным присмотром медиков;
  • Жена Эмма Хэминг и две дочки переехали в отдельный дом;
  • Семья старается поддерживать контакт и сохранять эмоциональную связь с актером, несмотря на болезнь.

Даже при ухудшении памяти, любовь и эмоциональная близость остаются значимыми для Брюса и его семьи.

#интервью #семья #поддержка #эмоции #знаменитости #здоровье #любовь #деменция
