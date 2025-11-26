Baltijas balss logotype
Отец-молодец Стас Михайлов души не чает в падчерице Еве 1 495

Lifenews
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Девиз Станислава Владимировича - папа может.

Девиз Станислава Владимировича - папа может.

Юная барышня сразу начала называть его папой и подружилась со сводными братьями и сестрами.

Стас Михайлов — многодетный отец. Впервые он женился в 27 лет, его избранницей стала Инна Горб. В 2001 году у супругов родился сын Никита, однако вскоре Стас и Инна разошлись. В 2005-м у артиста родилась дочка Дарья от бэк-вокалистки Натальи Зотовой, которая гастролировала с музыкантом в составе его коллектива. На протяжении шести лет Стас Михайлов не признавал отцовство, но потом все же начал принимать участие в воспитании дочери и теперь поддерживает с ней близкие отношения.

В 2011 году певец женился на Инне Пономаревой, которая затем взяла фамилию супруга. У нее на тот момент тоже уже было двое детей от предыдущих отношений — сын Андрей и дочка Ева. Позже у супругов родилось двое общих детей — дочки Иванна и Мария. Все девушки этой семьи растут красавицами, и главную заслугу в этом приписывают именно Инне Михайловой, поскольку в свои 52 года она выглядит невероятно эффектно.

Ева Канчельскис — падчерица Стаса Михайлова. Ее родной отец — футболист Андрей Канчельскис. С ним Инна Михайлова (тогда еще — Пономарева) познакомилась в 1990-м году. Тогда ей было всего 17 лет, она выиграла конкурс красоты «Мисс Кировоград», и спортсмен сразу обратил на нее внимание. У Евы также есть старший брат, которого назвали в честь отца Андреем. Ева появилась на свет в 1999 году в городе Глазго, поскольку Канчельскис тогда играл за местный клуб и вся семья переехала в Великобританию.

1080x1350_0xac120003_8019437031593430634.jpg

Большую часть детства Ева провела в разъездах по Европе, а в 2006 году после развода родителей с мамой переехала в Москву. Вскоре Инна Пономарева познакомилась в столице со Стасом Михайловым и через несколько лет вышла за него замуж. Артист принял Еву как родную — она сразу начала называть его папой и подружилась со сводными братьями и сестрами. Андрей Канчельскис после неоднократно сетовал, что бывшая супруга запрещает ему общаться с родной дочерью, хотя их сын предпочел остаться с ним.

В 13 лет Ева уехала учиться за границу — в Лондон, где родители купили ей квартиру. После переезда она все-таки наладила отношения с родным папой, а заодно и со старшим братом, который тоже учился в столице Великобритании. Ева планировала остаться в Лондоне на более длительный срок, но в 2020 году вернулась в Москву, чтобы в пандемию быть ближе к родным. Примерно тогда же она начала активно посещать светские мероприятия, и ее стали узнавать. Пробовала Ева развивать и музыкальную карьеру, но особого успеха в этой сфере не достигла и решила снова вернуться в Лондон.

#звезды #музыка #семья #отношения #жизнь #певец #карьера #дочь #дети
Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    27-го ноября

    Насрать! Нам то что, до этого?

    2
    2

