На днях заслуженному артисту России Ярославу Дронову исполнилось 34 года. Свой день рождения певец встретил на сцене Кремлевского дворца бок о бок со своей новоиспеченной супругой Екатериной Мизулиной.

Перед тем как выйти на сцену, Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, успел пообщаться с журналистами. Как выяснилось в этой беседе, возлюбленная артиста не планирует менять фамилию. Это решение было совершенно обоюдным и не вызвало никаких споров в семье.

При этом Екатерина Мизулина (член Общественной палаты РФ, глава «Лиги безопасного интернета») также дала понять, что публика может выдохнуть и больше не гадать, когда же состоится свадебный банкет новоиспеченных супругов. Из-за ситуации в стране певец и общественница не собираются устраивать пышных торжеств. Как только представится возможность, голубки просто устроят семейный ужин, о котором, само собой, ничего не напишут в прессе.

«Ребят, ну не та сейчас ситуация, чтобы широко отмечать какие-либо праздники. Мы просто так решили», - заключила Мизулина.

Продолжая тему с фамилией, Ярослав Дронов не удержался от шутки, а еще дал весьма развернутый комментарий на этот счет. Артист напомнил, что таким образом ему и супруге удастся избежать неудобств, в числе которых смена документов. При этом и свою фамилию, и фамилию возлюбленной исполнитель хитов «Встанем» и «Самый русский хит» считает признанными брендами.

17 марта 2023 года МИД Латвии ввёл санкции в отношении Дронова, запретив ему въезд в страну в числе российских культурных деятелей, поддержавших войну на Украине. 20 июля Дронов внесён в санкционный список Канады против «лиц, использующих своё искусство для пропаганды вторжения». Ранее Дронов был внесён ФБК в список коррупционеров и разжигателей войны за активную поддержку войны.

24 июня 2024 года Дронов был включён в санкционный список стран Евросоюза.

С начала агрессивной войны России против Украины он многократно принимал участие в организованных Кремлём концертах, в том числе в юбилейных мероприятиях, посвящённых войне, давал концерты в незаконно оккупированных регионах Украины, в том числе в рамках мероприятий для Вооружённых сил России. Таким образом, Ярослав Дронов поддерживает действия и политику, которые подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины — «Официальный журнал Европейского союза», Брюссель, 24 июня 2024 года.

4 июля 2024 года, после обращения в Google литовской комиссии по радио и телевидению с требованием удалить аккаунты лиц, включённых в санкционные списки ЕС, YouTube заблокировал официальный канал певца, на момент блокировки у него было 2,78 млн подписчиков. Ранее страница и треки Дронова были удалены со стримингового сервиса Spotify.

25 февраля 2025 года СБУ заочно сообщила Дронову о подозрении в совершении преступления по статье 436-2 УК (оправдание российской агрессии против Украины). По данным следствия, Дронов «публично поддерживает и пропагандирует войну России против Украины», а также «прославляет» участников нападения на Украину.

26 июня 2025 года Дронов попал под санкции Австралии «для привлечения России к ответственности за незаконное вторжение в Украину».