Матери нередко удивляются, почему многие взрослые мужчины избегают ответственности, не стремятся к самостоятельности и будто теряют волю к решению собственных проблем. Но часто именно чрезмерная опека в детстве формирует этот тип поведения — мужчины вырастают такими, какими их сделали дома.

Когда забота превращается в медвежью услугу

Многие женщины сетуют на отсутствие «настоящих мужчин» — надёжных, самостоятельных, решительных. Но редко кто задумывается, что фундамент мужского характера закладывается именно в семье. Чрезмерная помощь, контроль или стремление всё делать за сына формируют противоположный результат: взрослея, он не видит причин делать хоть что-то сам.

Реальные истории это подтверждают. Уставшая женщина тащит домой тяжёлые сумки, хотя её взрослые сыновья — 27 и 31 год — сидят за компьютерами, не проявляя ни малейшего желания помочь. Или другая мать — стирает и развешивает по дому десятки носков, кормит старшеклассников, которые и пельмени себе сварить не готовы.

Здесь работает простая закономерность: если мальчика годами считают слабее и беспомощнее, он таким и вырастает.

Когда забота нарушает естественные границы

Есть матери, которые буквально не отпускают взрослых сыновей: живут вместе, вмешиваются в дела их семей, контролируют каждое решение. В такой атмосфере мужчина не может обрести независимость — он растёт с ощущением, что мать всегда знает лучше. Его воля подавляется, а собственная инициатива кажется опасной или ненужной.

Неудивительно, что такие сыновья выбирают властных жён — образ «сильной женщины», решающей за них, становится привычным.

Иногда материнская опека переходит все границы: мамы приводят взрослых сыновей на собеседования, выбирают им профессию, определяют карьерный путь. В итоге мужчина теряет способность брать ответственность за себя и своё будущее.

Как это влияет на характер мужчины

Чрезмерная опека может иметь два противоположных эффекта:

— отсутствие инициативы, боязнь принимать решения, зависимость от чужой оценки. Грубость и агрессия — попытка компенсировать внутреннюю слабость внешней силой.

И то, и другое — следствие неправильно выстроенной роли матери в жизни мальчика.

Что помогает сыну вырасти самостоятельным

Многие юноши интуитивно чувствуют опасность чрезмерной опеки и стремятся «сбежать» — уехать учиться, снять жильё, жить отдельно. Это действительно помогает развивать самостоятельность.

Важно помнить: ребёнок растёт, когда ему дают пространство для собственных решений. Фраза «я сам», впервые сказанная в детстве, должна однажды стать нормой взрослой жизни.

Что делать матерям

Вместо постоянной опеки, контроля и решения любых бытовых задач за сына полезно:

позволять мальчику отвечать за себя;

доверять ему посильные обязанности;

уважать его право на выбор;

переключить часть энергии на собственную жизнь, а не растворяться в материнской роли.

В природе детёнышей растят лишь до определённого момента — затем родители отпускают их в самостоятельную жизнь. Точно так же и человеческому сыну нужен шанс развивать собственную силу, а не жить под вечным «я знаю лучше».

Источник: leprechaun.land