Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лиза Боярская на пороге сорокалетия - настоящая дочь мушкетера 0 466

Lifenews
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Все давно смогли оценить артистический талант Елизаветы Михайловны.

Все давно смогли оценить артистический талант Елизаветы Михайловны.

"Я очень много работаю в театре, у меня много спектаклей в месяц — вот мой каждодневный труд".

Елизавета Боярская — одна из самых востребованных актрис в российской киноиндустрии. Она умеет удивлять и не стесняется откровенных сцен, каждый раз демонстрируя безупречную фигуру.

Елизавета Боярская из тех актрис, которые не стремятся делиться своими тайнами с поклонниками. Никаких секретов счастья, семейной жизни, воспитания детей и, конечно же, безупречной фигуры. Елизавета бережно оберегает свою личную жизнь и свои тайны, лишь изредка решаясь на откровения.

bo0022.jpg

Чуть меньше, чем через месяц актрисе исполнится 40 лет, однако с каждым годом она становится все красивее и смелее. За последние годы она дважды решалась на откровенные сцены, обнажаясь перед камерами.

В 2023-м году она Елизавета предстала перед зрителями обнаженной в сериале «Цикады», а спустя два года появилась на экранах без одежды вновь — на этот раз в сериале «Опасная близость».

Стройность Боярской всегда вызывала восторг поклонников — в комментариях к ее постам сотни комментариев и просьб рассказать, в чем же секрет ее идеальной фигуры. Журналисты встретили звезду на премьере сериала Тоннель и наконец-то узнали, как Елизавете удается удерживать вес.

«Я очень много работаю в театре, у меня много спектаклей в месяц — вот мой каждодневный труд, счастье, любовь и моя профессия», — скромно отметила Елизавета в беседе с прессой.

Впрочем, едва ли дело исключительно в активной творческой деятельности. Несколько лет назад Боярская честно признавалась, что ей повезло с генетикой — и со стороны отца, и со стороны матери, в ее семье все стройные. В спортивном зале, как ее супруг Максим Матвеев, актриса появляется не так часто, предпочитая заменять занятия на тренажерах ежедневной зарядкой.

Читайте нас также:
#спорт #театр #сериал #генетика #тело #фигура #знаменитости #здоровый образ жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как говорится, совет да любовь. Иконка видео
Изображение к статье: Почему мы запрещаем себе радоваться
Изображение к статье: Как материнская опека превращает сыновей в мужчин, не готовых к ответственности
Изображение к статье: Лайма Вайкуле исполнила «Щедрик» в рекламе: мнение украинцев разделилось

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес
Изображение к статье: У Андрея Ермака проходят обыски
В мире
Изображение к статье: Минус 10%, но не для всех: кому реально уменьшат расходы на электроэнергию
Бизнес
Изображение к статье: В саду Института садоводства впервые засияют подсвеченные скульптуры и художественные инсталляции
Люблю!
Изображение к статье: Названы 11 игроков, с которыми ближайшим летом может расстаться «МЮ», чтобы «освежить состав»
Спорт
Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес
Изображение к статье: У Андрея Ермака проходят обыски
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео