Елизавета Боярская — одна из самых востребованных актрис в российской киноиндустрии. Она умеет удивлять и не стесняется откровенных сцен, каждый раз демонстрируя безупречную фигуру.

Елизавета Боярская из тех актрис, которые не стремятся делиться своими тайнами с поклонниками. Никаких секретов счастья, семейной жизни, воспитания детей и, конечно же, безупречной фигуры. Елизавета бережно оберегает свою личную жизнь и свои тайны, лишь изредка решаясь на откровения.

Чуть меньше, чем через месяц актрисе исполнится 40 лет, однако с каждым годом она становится все красивее и смелее. За последние годы она дважды решалась на откровенные сцены, обнажаясь перед камерами.

В 2023-м году она Елизавета предстала перед зрителями обнаженной в сериале «Цикады», а спустя два года появилась на экранах без одежды вновь — на этот раз в сериале «Опасная близость».

Стройность Боярской всегда вызывала восторг поклонников — в комментариях к ее постам сотни комментариев и просьб рассказать, в чем же секрет ее идеальной фигуры. Журналисты встретили звезду на премьере сериала Тоннель и наконец-то узнали, как Елизавете удается удерживать вес.

«Я очень много работаю в театре, у меня много спектаклей в месяц — вот мой каждодневный труд, счастье, любовь и моя профессия», — скромно отметила Елизавета в беседе с прессой.

Впрочем, едва ли дело исключительно в активной творческой деятельности. Несколько лет назад Боярская честно признавалась, что ей повезло с генетикой — и со стороны отца, и со стороны матери, в ее семье все стройные. В спортивном зале, как ее супруг Максим Матвеев, актриса появляется не так часто, предпочитая заменять занятия на тренажерах ежедневной зарядкой.