Певица Наташа Королева в 52 года содержит родню с Украины 0 474

Lifenews
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Наталья Владимировна с любимой мамой.

Наталья Владимировна с любимой мамой.

Знаменитая артистка могла бы и не появиться на свет, если бы не настойчивость отца.

Людмила Порывай сообщила о громадных тратах дочери. Наташа Королева благодетельница всей семьи.

79-летняя Людмила Порывай благодарит Бога за младшую дочь – Наташу Королеву. В свежем интервью знаменитая пенсионерка сообщила, что ее наследница – кормилица всей большой семьи. Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» содержит родню в Майами – маму, сестру Ирину и трех племянников, а также многочисленных сородичей на Украине.

«Если б не Наташа, я б не то что в Америке, я не знаю, как бы мы жили. Она содержит всю громадную семью в Киеве. Она помогает много сестре, потому что у нее проблемы. Она человек безотказный. Она больше отдает. Она помогает больным детям. Она не рекламирует это. Она тихо, спокойно помогает», — сообщила Людмила Порывай в интервью Арману Давлетярову.

Порывай откровенно призналась, что не хотела становиться мамой во второй раз. Она планировала сделать аборт, но муж Владимир Архипович уговорил ее родить.

«Только закончила консерваторию. Нужно идти на работу. И в оперном театре у меня работа. И я забеременела. Я говорю мужу: «Вова, ну нельзя. Ну нельзя. В аспирантуру предложили мне. Я не могу. Буду делать аборт». Он говорит: «Нет. Я так хочу сына Богдана. Ну роди мне, ты ничего делать не будешь. Я буду воспитывать, я буду все. Уговорил», — поделилась Людмила Ивановна.

31 мая 1973 года на свет появилась Наташа Порывай. Владимир Архипович, так сильно мечтавший о сыне, потерял голову от любви к голосистой новорожденной. «Наташа всегда смеется, что папа хотел Богдана, а получился по характеру мужик – девочка», — добавила Людмила Порывай. 79-летняя женщина не устает повторять, что Господь подарил ей замечательных детей.

#звезды #благотворительность #музыка #семья #родственники
