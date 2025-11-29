Помимо всем известных пророков, существует также множество менее популярных провидцев, чьи предсказания оказались поразительно точными, пишет Times of India. Эти люди, возможно, не достигли такого же легендарного статуса, но их дар оставил неизгладимый след в истории. Среди них: Эдгар Кейси, Джин Диксон, Мари Анн Ленорман и Джин Чоу.

На протяжении веков мир был очарован пророками и ясновидящими, которые утверждали, что могут видеть будущее. В то время как такие личности, как Нострадамус и Ванга, остаются в центре внимания благодаря своим порой загадочным и тревожным предсказаниям, существует также множество менее известных провидцев, чьи пророчества оказались поразительно точными. Эти люди, возможно, не достигли такого же легендарного статуса, но их предвидение оставило неизгладимый след в истории. В этой статье вы узнаете о жизни и предсказаниях четырех пророков, чьи видения часто были поразительно точными и касались экономических кризисов, мировых конфликтов, стихийных бедствий и политических убийств.

1. Эдгар Кейси — "Спящий Пророк".

Эдгар Кейси, родившийся в 1877 году в Хопкинсвилле (штат Кентукки), с раннего возраста проявлял удивительные экстрасенсорные способности. Согласно легенде, его путешествие в мир паранормальных явлений началось в 1889 году, когда он, еще будучи ребенком, заснул, положив голову на учебник. Проснувшись, он обнаружил, что прекрасно помнит содержание книги, словно оно было усвоено им на уровне подсознания. Этот удивительный случай стал отправной точкой для его становления одним из самых известных ясновидящих в Америке.

Кейси получил прозвище "Спящий Пророк" благодаря своему уникальному методу предсказывания будущего. Он умел погружаться в самонаводящийся транс, во время которого ставил диагнозы и давал духовные наставления, и часто его предсказания оказывались удивительно точными. В 1931 году Кейси основал Ассоциацию исследований и просвещения (A.R.E.) в Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) для поддержки своей работы и содействия духовному и целостному исцелению. Организация сохранила тысячи записей его сеансов и действует по сей день.

Важнейшие предсказания

—Биржевой крах 1929 года: за шесть месяцев до катастрофического краха Уолл-стрит, спровоцировавшего "Великую депрессию", Кейси, как сообщается, предсказывал "большое потрясение в финансовых кругах", которое приведет к масштабному экономическому кризису.

—Вторая мировая война: в 1935 году он предвидел усиление стран "Оси", предсказывая, что "австрийцы, немцы, а позднее и японцы" объединят свои силы, что приведет к разрушительному глобальному конфликту.

—Смерть президентов США: Кейси также приписывают предсказание о преждевременной кончине двух президентов США — Франклина Д. Рузвельта и Джона Ф. Кеннеди. Однако эти утверждения не получили достаточного подтверждения.

Несмотря на удивительную точность в некоторых сферах, не все предсказания Кейси сбылись. Например, он утверждал, что Китай станет "колыбелью христианства", а Россия — "надеждой мира" — эти пророчества так и остались неисполненными. Тем не менее его влияние на "Нью Эйдж" и альтернативную медицину остается значительным.

2. Джин Диксон — астролог, предупредившая Джона Кеннеди

Джин Диксон, родившаяся в 1904 году в Висконсине, стала одним из самых известных американских экстрасенсов и астрологов середины XX века. Она утверждала, что ее способности начали проявляться, когда в детстве таинственная гадалка подарила ей хрустальный шар и предсказала, что она станет известной провидицей. Устрашающе точные предсказания:

—Убийство Джона Ф. Кеннеди: наиболее известное ее предсказание было сделано в 1956 году. Тогда она предрекла, что на президентских выборах в США в 1960 году победит представитель Демократической партии, который "будет убит или умрет при исполнении служебных обязанностей". Это леденящее душу предсказание сбылось с трагическим убийством Джона Кеннеди в 1963 году.

—Эпидемия СПИДа: в 1978 году Диксон предупреждала об "ужасной чуме", которая унесет жизни тысяч людей. Это пророчество было впоследствии связано с началом кризиса СПИДа в 1980-х годах.

—Выброс нефти из танкера "Эксон Валдиз": в 1989 году, как сообщается, она предвидела крупную аварию на судне весной, незадолго до того, как разлив нефти с "Эксон Валдиз" опустошил побережье Аляски.

Пророчества Диксон принесли ей не только известность, но и значительное влияние. Президент США Ричард Никсон, восхищенный ее способностями, неоднократно обращался к ней за советом. Более того, ее предостережения о нарастающей угрозе международного терроризма стали причиной того, что Никсон поручил государственному секретарю Генри Киссинджеру создать оперативную группу по борьбе с террором.

Несмотря на свои достижения, Диксон также известна своими ошибочными предсказаниями. Например, она утверждала, что Россия опередит США в борьбе за Луну, и что Третья мировая война начнется в 1958 году. Тем не менее ее наследие как феномена поп-культуры и духовного наставника остается значительным.

3. Мари Анн Ленорман — гадалка времен Французской революции

Мари Анн Ленорман родилась в 1772 году во французском Алансоне и впоследствии стала одной из самых знаменитых гадалок в истории Европы. Известная как "Нострадамус эпохи Наполеона", она предсказывала судьбу некоторым из самых влиятельных людей своего времени. Удивительные предсказания:

—Наполеон и Жозефина: говорят, что Ленорман предвидела восхождение Наполеона Бонапарта и его брак с Жозефиной задолго до их встречи. Согласно свидетельствам, она предсказала, что Жозефина выйдет замуж за "нового Геркулеса", который достигнет великой власти, — пророчество, увековеченное в трудах Александра Дюма.

—Деятели Французской революции: Она также давала политические советы таким известным революционным деятелям, как Робеспьер и Дантон, что укрепило ее репутацию как могущественного и влиятельного мистика.

Имя Ленорман до сих пор ассоциируется с гаданиями, особенно благодаря знаменитой колоде карт Ленорман, которую до сих пор используют экстрасенсы.

4. Джин Чоу — китайско-американский провидец из Калифорнии

Джин Чоу — китайский иммигрант, который в конце XIX века переехал в Калифорнию, прославился своими удивительно точными предсказаниями погоды. Его называли "Волшебником из Ломпока". В 1925 году имя Джина Чоу стало известно всей стране, когда он, как утверждается, предсказал землетрясение в Санта-Барбаре, которое произошло 29 июня того же года. Другие известные предсказания:

—Вторая мировая война: Чоу якобы предсказывал начало войны между Соединенными Штатами и Японией почти за десять лет до того, как произошло нападение на Перл-Харбор.

—Его собственная смерть: Чоу якобы предсказал год своей смерти — 1933-й, что укрепило его репутацию выдающегося провидца.

Хотя некоторые люди сомневаются в точности некоторых предсказаний Чоу, его наследие как мистической фигуры в калифорнийском фольклоре остается неоспоримым.