Вы не поверите: в кого превратилась дочка Кристины Орбакайте 0 1006

Lifenews
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: У нее было золотое детство.

У нее было золотое детство.

Отец 13-летней Клавы тоже может похвастаться высоким ростом.

Кристина Орбакайте сейчас довольно редко показывает своих детей. И если двое старших наследников уже успели вырасти и стать самостоятельными, то юная Клавдия Земцова пока продолжает находиться под крылышком звездной мамы.

Свою единственную дочь исполнительница хита «Перелетная птица» родила в последнем браке. Бизнесмен Михаил Земцов стал достойным партнером артистки, которая наконец-то обрела долгожданное женское счастье. Самое интересное, что харизматичная и высокая дочь Примадонны произвела на свет еще более эффектную красотку. В этом своими глазами накануне смогли убедиться поклонники Кристины Орбакайте. Певица опубликовала в личном микроблоге видео с вечерней прогулки, и народ ахнул от восхищения.

Кто бы мог подумать, что 13-летняя Клавдия умудрится перерасти свою маму. «Бесконечные» ноги девушки вызвали особый восторг, ведь с такими данными ей прямая дорога на подиум.

876-1.jpg

Но среди хвалебных комментариев, которых оказалось бесчисленное количество, затесались и умозаключения скептиков.

Некоторые особенно паникующие даже предположили, что внучка Примадонны растет словно на дрожжах вовсе не благодаря генетике, а из-за неких проблем со здоровьем. Впрочем, как известно – отец Клавы тоже может похвастаться высоким ростом. Скорее всего, дочь бизнесмена и певицы просто взяла лучшее от своих родителей, чему теперь, собственно, и завидуют критики.

«Я думала лет 17 по виду. Это вообще какое-то раннее созревание»; «Да просто высокая - Земцов 2 метра ростом»; «У нее папаша высокий, да и мать не из маленьких»; «Проблемы с гипофизом дают такой высокий рост. Может, что-то не так со здоровьем»; «Красивая девушка женственная, приятно посмотреть, а то уже нет сил видеть подростков девушек в штанах-шароварах и худи оверсайз»; «Офигенная девочка, ноги от ушей, тонкая, звонкая. Красивая будет. Были бы у меня такие ноги, я бы был суперменом», - пишут в соцсетях.

