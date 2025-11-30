Baltijas balss logotype
Мизантроп, социопат, социофоб или интроверт: в чем разница

Дата публикации: 30.11.2025
Эти термины часто путают, хотя каждое слово описывает разные особенности поведения человека в обществе.

Мизантроп

Слово происходит от греческих «мизео» (ненавижу) и «антропос» (человек). Мизантроп испытывает раздражение и негативные чувства ко всем людям, фактически «ненавидит человечество».

Социофоб

Происходит от «социум» (общество) и «фобия» (страх). Социофоб боится взаимодействовать с людьми, находиться в обществе или выступать перед группой. Это психологическое отклонение, связанное с личным страхом.

Социопат

Термин из психиатрии: «социо» (общество) + «пат» (патология). Социопат ведет себя нестандартно в обществе — иногда избегает людей, а иногда специально привлекает к себе внимание необычными поступками или поведением.

Интроверт

Слово из латинских корней «интро» (внутрь) + «верт» (поворачивать). Интроверты не испытывают страха или ненависти к людям, у них нет отклонений в поведении, но сознание направлено внутрь. Они предпочитают размышлять и заниматься внутренним миром, чем проводить время в компаниях.

Источник: mediasole

#психиатрия #поведение #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
