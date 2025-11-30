58-летний артист раскрыл, как его чуть не сбили на самом взлете.

«Талантам надо помогать, бездарность сама пробьется!» — рассуждает Филипп Киркоров. Именно поэтому в перерыве между съемками и выступлениями артист согласился возглавить жюри Всероссийского музыкального конкурса «Пой в душе».

Киркоров же в поддержку молодых талантов рассказал, что в свое время в его успех тоже верили не все. Более того: юному Филипу даже говорили, что у него нет голоса.

У меня был замечательный педагог по вокалу в Гнесинке — Маргарита Иосифовна Ланда, которая меня учила петь. Учила и научила, — поделился с репортерами артист. — Это, пожалуй, единственный педагог, которому я буду обязан всю жизнь, потому что, когда меня никуда не брали: ни в ГИТИС, ни в Гнесинку, вообще мало кто верил в меня, она единственная в меня поверила и научила петь,— рассказал Киркоров.

А на телевидении первой Киркорова заметила и поверила в его талант редактор программы «Шире круг» Ольга Молчанова.

Ольга Борисовна пригласила меня в свою передачу «Шире круг», — вспоминал Филипп Киркоров. — На телевидение меня тогда пригласили впервые, я ужасно волновался и даже не помнил, как спел. Узнал день эфира, обзвонил накануне всех друзей и знакомых, предупредил, чтобы смотрели. Очень приятно было увидеть себя на экране, да еще знать, что это показывают на всю страну. Конечно, в глубине души я ожидал, что наутро, как это бывает, проснусь знаменитым — ну там, кофе в постель, «Мерседес» к подъезду! И был неприятно удивлен, что ничего такого не случилось. Я вышел на улицу, заглядывал людям в лица — мол, вот же я, это я вчера пел по телевизору! — но особенно-то меня никто не узнавал, конечно. Я потом уже понял, что недостаточно мелькнуть один раз — пусть даже с замечательной песней. Телевидение — это труд, это долгий путь,— говорит певец.

По словам Киркорова, в детстве его часто сравнивали с Пушкиным. Мол, такой же черноокий и кучерявый.