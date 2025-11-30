Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Секреты звезды: почему юного Киркорова сравнивали с Пушкиным 0 207

Lifenews
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мир мог бы не познакомиться с его уникальным талантом.

Мир мог бы не познакомиться с его уникальным талантом.

58-летний артист раскрыл, как его чуть не сбили на самом взлете.

«Талантам надо помогать, бездарность сама пробьется!» — рассуждает Филипп Киркоров. Именно поэтому в перерыве между съемками и выступлениями артист согласился возглавить жюри Всероссийского музыкального конкурса «Пой в душе».

Киркоров же в поддержку молодых талантов рассказал, что в свое время в его успех тоже верили не все. Более того: юному Филипу даже говорили, что у него нет голоса.

  • У меня был замечательный педагог по вокалу в Гнесинке — Маргарита Иосифовна Ланда, которая меня учила петь. Учила и научила, — поделился с репортерами артист. — Это, пожалуй, единственный педагог, которому я буду обязан всю жизнь, потому что, когда меня никуда не брали: ни в ГИТИС, ни в Гнесинку, вообще мало кто верил в меня, она единственная в меня поверила и научила петь,— рассказал Киркоров.

А на телевидении первой Киркорова заметила и поверила в его талант редактор программы «Шире круг» Ольга Молчанова.

  • Ольга Борисовна пригласила меня в свою передачу «Шире круг», — вспоминал Филипп Киркоров. — На телевидение меня тогда пригласили впервые, я ужасно волновался и даже не помнил, как спел. Узнал день эфира, обзвонил накануне всех друзей и знакомых, предупредил, чтобы смотрели. Очень приятно было увидеть себя на экране, да еще знать, что это показывают на всю страну. Конечно, в глубине души я ожидал, что наутро, как это бывает, проснусь знаменитым — ну там, кофе в постель, «Мерседес» к подъезду! И был неприятно удивлен, что ничего такого не случилось. Я вышел на улицу, заглядывал людям в лица — мол, вот же я, это я вчера пел по телевизору! — но особенно-то меня никто не узнавал, конечно. Я потом уже понял, что недостаточно мелькнуть один раз — пусть даже с замечательной песней. Телевидение — это труд, это долгий путь,— говорит певец.

По словам Киркорова, в детстве его часто сравнивали с Пушкиным. Мол, такой же черноокий и кучерявый.

  • В музыкальном училище педагоги мне говорили: «Надо же, ты чертовски на Пушкина похож!» Хотя в моем советском детстве мне многие говорили, что я — копия певца Сергея Захарова. А в момент переходного возраста я стал одно лицо с Константином Райкиным. Поэтому в моём детском сознании вылепились два кумира, с которыми я очень хотел познакомиться. Первый автограф я взял у Константина Райкина, который написал после концерта в ЦДРИ: «Филипп, приходи в «Современник», давай дружить». Мне тогда было лет 9, — ностальгирует артист.
Читайте нас также:
#Пушкин #телевидение #культура #музыка #Филипп Киркоров #детство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ученые нашли связь между объемом талии и размером мозга
Изображение к статье: В индонезийской столице народу как в крупной стране Евросоюза.
Изображение к статье: Участницы «Мисс Вселенная-2025» обвиняют организаторов в несправедливости и отказываются от титулов
Изображение к статье: Найдены ранее не публиковавшиеся снимки — узнаешь ли кого-то из президентов Латвии в молодости?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Латвии лидирует в ЕС по числу новых носителей ВИЧ: кому надо срочно пройти проверку, чтобы избежать СПИДа
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему вес матраса увеличивается и какие опасности таят лестницы: шокирующие факты
Дом и сад
Изображение к статье: Повышаем либидо: советы сексолога
Люблю!
Изображение к статье: Полмиллиарда за выходные: «Зверополис 2» установил мировой рекорд по кассовому старту
Бизнес
Изображение к статье: Наиболее вредный компонент в новогодних салатах: советы диетолога по замене
Еда и рецепты
Изображение к статье: Какие угощения можно предложить кошке
В мире животных
Изображение к статье: Латвии лидирует в ЕС по числу новых носителей ВИЧ: кому надо срочно пройти проверку, чтобы избежать СПИДа
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему вес матраса увеличивается и какие опасности таят лестницы: шокирующие факты
Дом и сад
Изображение к статье: Повышаем либидо: советы сексолога
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео