Lifenews
Дата публикации: 30.11.2025
Изображение к статье: Стендзениекс открыто рассказал о своей алкогольной зависимости

Как можно понять из подкаста Андриса Кивича с Эриком Стендзенеком, предприниматель не употребляет алкоголь уже три года, поэтому он рассказал о своих ощущениях от отказа от выпивки.

«Я думал, что в конце будет речь о наркотиках, но Кивич заложил ловушку уже в начале», — прокомментировал Стендзенекс передачу, в которой его интервьюировал Андрис Кивич.

Стендзенекс раскрывает, насколько он был зависим от алкоголя и каковы были последствия.

«Первые месяцы очень тяжелые в том смысле, что, пока ты пьешь, тебе кажется, что, если я перестану пить, я перестану быть интересным, веселым, у меня исчезнет чувство юмора, творчество, мотивация и сосредоточенность, и главное, что в первый месяц именно так и происходит, и тебе кажется, что так будет всю жизнь».

Однако Стендзенекс также признается, что позже эти негативные чувства исчезают, и он полностью восстановился даже без помощи алкоголя.

#алкоголь #интервью #восстановление #психология
