Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Чему дети учатся у пап быстрее, чем у мам 0 251

Lifenews
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Чему дети учатся у пап быстрее, чем у мам

Папы воспитывают иначе — спокойнее, смелее и проще. И во многих ситуациях их подход оказывает на ребёнка удивительно сильное влияние. Вот пять важных навыков, которые дети чаще всего перенимают именно от отцов.

Папы умеют ставить границы

Они менее эмоциональны и не склонны к долгим уговорам. В отличие от мам, папы чаще используют один понятный и последовательный способ добиться результата. Это помогает ребёнку быстрее понимать рамки и правила.

Папы более объективны

Так как папы проводят с детьми меньше времени, они лучше замечают прогресс: новые умения, навыки, изменения в поведении. Часто именно с папой ребёнок впервые начинает сам есть, одеваться или убирать игрушки — просто потому, что отец смелее доверяет ребёнку ответственность.

Папы бесстрашны

Папы позволяют детям пробовать новое: скатиться с высокой горки, приготовить яичницу в пять лет или порезать салат. Их уверенность даёт ребёнку важное чувство поддержки и стимулирует развитие самостоятельности.

Папы играют по-настоящему

Когда папа погружается в игру, он делает это искренне — с удовольствием и азартом. Машинки, конструкторы, радиоуправляемые игрушки — всё превращается в настоящее приключение. Такая эмоциональная вовлечённость делает игру по-настоящему живой.

Папы позволяют чуть больше

Иногда можно и повеселиться без оглядки: побегать весь день, испачкаться или лечь спать позже обычного. И хотя дисциплина важна, многие яркие и счастливые детские воспоминания рождаются именно из таких «разрешённых шалостей».

Читайте нас также:
#развитие #границы #семья #игры #воспитание #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Главный мушкетер гордится наследницей. Иконка видео
Изображение к статье: 70-летней артистке сейчас приходится непросто.
Изображение к статье: Эта войсковая часть считается элитарной. Иконка видео
Изображение к статье: Теперь она развивает свой косметический бренд. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Распродажа китов спровоцировала крах BTC и ETH: почему инвесторы обращаются к BZ Hash для получения стабильной прибыли?
Бизнес
Изображение к статье: Полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве ребёнка
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Чашечка здоровья: топ-5 полезных добавок к чаю
Люблю!
Изображение к статье: Королевский кризис: семья опасается за психическое состояние принца Эндрю после лишения титулов
Lifenews
Изображение к статье: Сейчас не лучшее время для политических перипетий - директор Центра передового опыта НАТО
Политика
Изображение к статье: Очереди слишком велики: правительство готовит помощь Восточной и Детской больницам
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Распродажа китов спровоцировала крах BTC и ETH: почему инвесторы обращаются к BZ Hash для получения стабильной прибыли?
Бизнес
Изображение к статье: Полицейского обвиняют в непредумышленном убийстве ребёнка
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Чашечка здоровья: топ-5 полезных добавок к чаю
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео