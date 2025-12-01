И вновь появились новости о не самых лучших отношениях Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Принцесса Уэльская отреагировала на недавнюю выходку герцогини Сассекской.

Уже ни для кого не секрет, что многие важные анонсы проектов жены принца Гарри совпадают с выходом Кейт Миддлтон в свет. Для многих поклонников БКС такая тенденция уже давно стала поводом для шуток. Однако теперь поговаривают, что Маркл намеренна действительно сильно ударить по своей вечной сопернице.

На днях стало известно, что Меган запустит собственный праздничный выпуск ее шоу «С любовью, Меган» прямо перед ежегодным рождественским эфиром Миддлтон. Кейт, разумеется, уже в курсе планов герцогини, однако совершенно не переживает по этому поводу. Более того, как уточняет источник на основе информации от королевских инсайдеров, принцесса Уэльская посмеялась над Сассекской.

«Кейт увидела объявление и просто рассмеялась. Она думает, что Меган снова мелочится, но не теряет из-за этого сон. Она верит, что ее рождественское служение затмит и разгромит всё, что устроит Меган», — говорит один из знакомых с ситуацией людей. Ему вторит другой инсайдер из королевской семьи:

«Кейт считает, что ей не нужно конкурировать — она знает, что её мероприятие будет доминировать в сезоне, и она знает, что её считают гораздо более изысканной, чем Меган». Королевские помощники уверены, что Маркл вместе с Netflix специально решили устроить показ шоу «С любовью, Меган» 3 декабря, за пару дней до программы Кейт «Вместе на Рождество». «Для нее это важно. Время для проекта Меган показалось ей выбранным, но Кейт считает всё это немного глупым», — уточняет инсайдер.

Учитывая попытки принца Гарри помириться с британской королевской семьей и снова хоть как-то стать ее частью, поведение Меган выглядит более чем странным. Остается только гадать, как на самом деле будут дальше развиваться события.