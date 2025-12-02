Директор музыкального дома «Daile» Анда Задовска получила необычный подарок от любимого народом композитора Раймонда Паулса — он принес ей сумку с настоящими сокровищами, сообщается в статье Эвии Калнберзы «Маэстро отдает свою коллекцию галстуков» в издании «Privātā Dzīve».

«Похоже, он отдал все галстуки, которые были у Паула дома, может быть, еще какой-то остался у него самого. В любом случае, их очень много, целая сумка, я даже еще не сосчитала. Раймонд просто принес и сказал: «Вам это пригодится», — рассказала Задовска.

Сам Паулс признается, что галстуки ему всегда дарит дочь Анете, и они особенные. Она покупала их во Франции, Дании и других странах.