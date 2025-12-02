Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что случилось? Раймонд Паулс отдаёт все свои галстуки 12 1037

Lifenews
Дата публикации: 02.12.2025
Neatkarīgā
Изображение к статье: Что случилось? Раймонд Паулс отдаёт все свои галстуки

Директор музыкального дома «Daile» Анда Задовска получила необычный подарок от любимого народом композитора Раймонда Паулса — он принес ей сумку с настоящими сокровищами, сообщается в статье Эвии Калнберзы «Маэстро отдает свою коллекцию галстуков» в издании «Privātā Dzīve».

«Похоже, он отдал все галстуки, которые были у Паула дома, может быть, еще какой-то остался у него самого. В любом случае, их очень много, целая сумка, я даже еще не сосчитала. Раймонд просто принес и сказал: «Вам это пригодится», — рассказала Задовска.

Сам Паулс признается, что галстуки ему всегда дарит дочь Анете, и они особенные. Она покупала их во Франции, Дании и других странах.

Читайте нас также:
#культура #музыка #личности #композитор
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(12)
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го декабря

    Всех читателей ВВ с праздником! В этот день, ровно 35 лет назад, некий г-н Горбуновс подписал от имени Латвии Резолюцию о национальном равноправии. Так что сегодня у нас "День звиздабола". Сарказма поздравляю отдельно - с его профессиональным праздником...

    4
    3
  • полосатый конь
    полосатый конь
    2-го декабря

    Сарказму Ну вот. Видите, как всё просто. Вот вы и определились, кто вы ))

    5
    1
  • П
    Процион
    2-го декабря

    Меня жизнь этого урода совершенно не интересует. Для мне он умер (правильнее — сдох), когда за взятку в 700 тысяч латов уничтожил Рижский Театр Юного Зрителя.

    13
    6
  • полосатый конь
    полосатый конь
    Процион
    2-го декабря

    Плюсую и подписываюсь под каждым Вашим словом.

    5
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    Процион
    2-го декабря

    Потому и отдаёт свои галстуки, чтобы на них не повесили...

    4
    3
  • С
    Сарказм
    Процион
    2-го декабря

    Осталось только понять и осознать, кто он в этой жизни и кто ты и чего каждый из вас достиг? И почему кого бы то ни было должно интересовать твое мнение о ком бы то ни было?

    3
    6
  • полосатый конь
    полосатый конь
    Процион
    2-го декабря

    Сарказму Ну знаете, как для меня, если на одну чашу весов положить "Не стать пидоpacом по жизни и сохранить здравомыслие и человечность" а на другую чашу весов положить "Миллиарды, титулы, яхты и всех вместе мисс-шлюxа-Вселенной", однозначно перевесит первое. Впрочем у каждого - своя дорога и своё осознание с пониманием.

    7
    3
  • С
    Сарказм
    Процион
    2-го декабря

    А сами-то следуете своему принципу? Вот например есть крайне недостойный человек, развязавший кровавейшую войну, на совести которого сотни тысяч смертей (не говоря уже о натыренных миллиардах и миилионах сломанных судеб), он как, подходит под лицо "нетрадиционной ориентации по жизни", а также под определение "урод"? Если да, готов рассмотреть вашу позицию (хотя вряд ли согласиться в конкретном случае), если нет (ну или заведете шарманку про "не все так однозначно", да про "8 лет"), то сорри, все это морализаторство - это хрень собачья (впрочем как и воровские понятия, откуда это все явно проистекает)

    1
    8
  • полосатый конь
    полосатый конь
    Процион
    2-го декабря

    Сарказму Ну вот. Видите, как всё просто. Вот вы и определились, кто вы ))

    7
    1
  • С
    Сарказм
    Процион
    2-го декабря

    Да в общем нет, это я определился с тем, кто вы и как работают ваши "правила" (избирательно, в зависимости от того, насколько вас устраивает то, что делает конкретный персонаж, и в плохие записываются только те, чья позиция вас не устраивает, а те, чья устраивает, могут быть сколь угодно выродками, мерзавцами, лжецами и убийцами - для вас это вполне ОК). Сорри, подобные "правила" не стоят того времени, которое я потратил на их прочтение.

    1
    6
  • полосатый конь
    полосатый конь
    Процион
    2-го декабря

    Сарказму Какая же каша у вас в голове, однако. Разговор закончен.

    6
    1
  • С
    Сарказм
    Процион
    2-го декабря

    Разумеется, закончен, сказать-то вам нечего. Впрочем, у вас достало ума признать хотя бы это, из вашей братии немногие на это споосбны, вон мимоходящий, врет, палится на этом, но как в ни в чем ни бывало глотает дерьмо и врет дальше.

    0
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Трогательные детские послания. Иконка видео
Изображение к статье: Триумф «Иванушек»: легендарный бойз-бэнд отметил 30-летие аншлагами и премьерой новой песни
Изображение к статье: instagram.com/reizniecedana
Изображение к статье: Королевский кризис: семья опасается за психическое состояние принца Эндрю после лишения титулов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных
Изображение к статье: Первые признаки частного бизнеса - сувенирная лавочка Гаваны. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Очереди на операцию и на диагностику могут растянуться... на долгие, долгие годы!
Наша Латвия
Изображение к статье: Еврокомиссия придумала как не отдавать России 140 млрд евро
Политика
1
Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео