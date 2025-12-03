Британка, никогда не занимавшаяся любовью в трезвом состоянии, в 37 лет поняла, что упускала, пишет Daily Mirror. По словам женщины, она никогда не чувствовала себя лучше в отношениях, чем когда отказалась от алкоголя. Теперь ее свидания проходят в кофейнях и на прогулках.

Слово Кэтрин Рентон: "В 37 лет я потеряла девственность. Во второй раз. Ложась в постель со своим новым партнером Марком, я со смехом сказала: "Никогда раньше этого не делала". Я имела в виду, что никогда не была такой обнаженной, такой настоящей, такой... трезвой. Формально я потеряла девственность в 17 лет после пьяной ночи с коллегой по работе, а затем почти 20 лет занималась сексом под воздействием алкоголя, часто ничего не помнила о самом акте и совершала поступки, о которых потом жалела, включая измены.

Не раз я просыпалась в чужой постели, не помня, как там оказалась. Неудивительно, что и оргазм я испытывала редко. То есть вообще ничего не знала о том потрясающем чувстве удовлетворения и глубокой связи, которую может принести настоящая близость — без алкоголя".

"Вот почему я считаю ту ночь с Марком первым разом, когда у меня случился настоящий, осмысленный секс. Я не пила уже полтора года и впервые была с мужчиной, предварительно не выпив. Это было откровением, словно шагнуть к свету после жизни во тьме. Я испытала оргазмы более интенсивные, чем когда-либо. Я больше не была пассивной и не позволяла сексу просто со мной "случаться". Я полностью контролировала ситуацию и чувствовала себя сексуальной.

Вам не обязательно быть алкоголиком, как я, чтобы никогда не заниматься сексом на трезвую голову. Многие женщины говорят, что им нужно немного "жидкого мужества", чтобы переспать с новым партнером; а некоторые даже поцелуй не могут представить без бокала вина. Исследования показывают, что до 64% людей в Великобритании занимаются сексом в состоянии опьянения, но лишь 20% "всегда получают удовольствие".

Алкоголь стал неотъемлемой частью современной культуры свиданий. Как и многие женщины, я раньше думала, что мне нужно быть подшофе, чтобы чувствовать себя сексуальной. Но затем поняла, что нет ничего более чувственного, чем жить настоящим моментом. Я, безусловно, ушла далеко вперед от той пьяной первой связи с коллегой, после вечеринки, на которой я опустошила бутылку вина, несмотря на то что была несовершеннолетней. Он твердил мне, что я красива, а я так опьянела, что поверила. Мы пошли к нему. Секс быстро закончился, и, когда я начала трезветь, то поспешно оделась и ушла. Больше мы никогда не занимались сексом; мне было стыдно, что я открылась ему (во всех смыслах), и была уверена, что он переспал со мной только потому, что сам был пьян".