80-летний Хазанов: «Я пересекался по жизни с уникальными людьми» 0 285

Lifenews
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Харизматичный артист СССР.

Харизматичный артист СССР.

Всему лучшему в себе юморист обязан детству.

Геннадий Хазанов - человек с уникальным взглядом. И он сам, конечно, об этом знает. В своих выступлениях он любил отложить текст и посмотреть в зал. И зрителям становилось почему-то смешно. Как будто их поймали на мысли, которую они еще не готовы высказать. Сейчас Геннадий Викторович - руководитель Театра эстрады, он занимается массой вопросов и невероятно гордится новыми постановками. Вот некоторые цитаты из Хазанова.

О людях

«Незадолго до ухода из жизни вдова президента США Джона Кеннеди Жаклин сказала замечательную фразу: «Я поняла за прожитую жизнь, что от жизни нельзя требовать слишком многого». Очень точная формулировка! Может, с годами и легче становится любить людей. Приходит осознание того, что вообще есть человеческая жизнь, зачем она дана... Я много на эту тему размышляю».

О признании

«Естественно, я становился взрослее, развивался, менялся. Но скажу откровенно: все определяет детство. Мне очень повезло. Я пересекался по жизни с уникальными людьми нашей отечественной культуры. И они не могли не оказывать на меня влияние. Не очень я был прилежным в учении, прогульщиком, но, несмотря на это, все-таки в меня как-то удалось вбить какие-то понятия и принципы. Много моих знакомых проживает жизнь в режиме жалоб на то, что им недодано, - признаний, наград, того, сего. Я не лукавлю и могу сказать - часто я задаю себе вопрос: за что тебе столько дали?»

О попугае Кеше

«Меня знают как того, кто озвучил попугая Кешу? Это радостно. Вообще, прожив жизнь, я понял: прежде всего надо, если можешь, что-нибудь делать для детей. Вот этим ты себе создаешь памятник. Владимир Яковлевич Шаинский, которому в этом году 100 лет со дня рождения, поставил себе памятник на все времена. Невозможно пройти мимо его песен. Что касается мультфильма - пожалуй, это удача мультипликаторов. Я к этому имею очень такое небольшое отношение. Ну, так выпало…»

О Гарике Харламове

«Очень люблю Гарика, причем сначала Гарик у меня не вызывал никаких эмоций. Он только начинал, и его дед меня спрашивал: «Как тебе кажется, есть у Гарика будущее, нет?» Я говорил: «Ну, давай посмотрим...» И через некоторое время вижу, как он становится на ноги. Гарик стал очень... Не профессиональным, потому что профессиональный и хороший - это не всегда одно и то же. Он хороший, живой, дышащий. У него нет классического театрального образования, поэтому ему было трудно, он постепенно шел... Сегодня из всех без исключения членов Comedy Club он самый сильный. Я там очень люблю еще Карибидиса, но справедливости ради скажу: диапазон Гарика пошире».

Цитаты из монологов

«Отец - врач, мать - учительница, А сын - оболтус! 15 лет парню - полный обалдуй! Я три дня молчал, на четвертый не выдержал. Говорю:

  • Папаша, вот вы врач, а сынок ваш, между прочим, курит, курит, курит!

  • Что, так часто?

  • Нет, только когда в карты проигрывает.

Они забыли, что интеллигентные люди. Сняли ремень и всыпали ему по первое число: 28-го начали и 1-го кончили» («Монолог попугая», 1981).

«В понедельник в Осло, Стокгольме и Копенгагене - 17 градусов тепла, в Брюсселе и Лондоне - 18, в Париже, Дублине и Праге - 19. В деревне Гадюкино - дожди...

Во вторник в Европе сохранится солнечная погода, на Средиземноморье - виндсерфинг, в Швейцарских Альпах - фристайл. В деревне Гадюкино - дожди.

В среду еще лучше будет в Каннах, Гренобле и Люксембурге, совсем хорошо в Венеции... Деревню Гадюкино смоет. Московское время - 23 часа 35 минут. На «Маяке» - легкая музыка» («И коротко о погоде», 1991).

#звезды #культура #детство
Видео