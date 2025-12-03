Baltijas balss logotype
Никита Джигурда: « Рассказы о моих оргиях наркоманских оказались брехней» 0 186

Lifenews
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Два брата - две морали.

Два брата - две морали.

Почему знаменитый артист поссорился с родным братом.

Черная кошка пробежала между двумя близкими людьми уже давным-давно. При этом Никита Джигурда продолжает недоумевать, почему от него отказался родной брат.

Никита и Сергей Джигурда выросли в семье инженеров, однако с детства тяготели к творчеству. Так, после окончания института театрального искусства им. Карпенка-Карого старший из братьев остался работать в Киеве, а вот его более амбициозный родственник отправился покорять Москву. Как потом отмечал Никита Борисович, даже став известным, он никогда не забывал о близком человеке. Когда артист позвал Сергея в российскую столицу, тот уже добился серьезных успехов на другом поприще, прославившись в качестве барда. Но спустя некоторое время между братьями случился конфликт, об истоках которого Джигурда-младший якобы не имеет понятия.

«Я пригласил брата в Москву, уступил ему главную роль, познакомил с женщиной, на которой он потом женился. Я звоню периодически брату, он не берет трубку. Я не держу зла. Сережка, видимо, пострадал от наездов на меня. Вероятно, ему нанесли большую травму, чем мне. Рассказы о моих оргиях наркоманских оказались брехней», - несколько лет назад сетовал Никита Джигурда.

Позже супруг фигуристки Марины Анисиной списал вызывающее поведение родственника за зависть. Когда же Сергей Джигурда рассказал о пребывании эпатажного артиста в психушке, то тому уже ничего другого не оставалось, как объясниться с публикой. По версии звезды, в 20 лет его действительно госпитализировали в лечебницу, однако это не было связано с каким-либо диагнозом. Таким образом, настаивает Джигурда, родители пытались уберечь его от карательной психиатрии КГБ.

«Меня отмазывали от кгбшной дурки, поскольку я общался с людьми из диссиденсткого круга, и родители, работая в секретном институте, боялись, что меня заберут после моих выходок, заберут и спрячут на месяц-два в кгбшную дурку. И они решили сделать это тоньше. И решили, что им самим нужно вызвать карету и в гражданскую психушку меня поместить», - настаивал артист.

Что же касается Сергея, который похож на своего брата как две капли воды, то он так и не сменил гнев на милость. «Никита сейчас любит рассказывать, что лежал в психбольнице, то ли пытаясь откосить от армии, то ли за свою антисоветскую деятельность. Пусть эта легенда будет на его совести. Брата туда сдали родители», - выдал Никиту с потрохами старший брат.

В отличие от Никиты Джигурды, его родственник старается держать личное подальше от посторонних глаз. Артист уже много лет женат на известной актрисе Людмиле Татаровой. На момент знакомства с будущим избранником женщина воспитывала двоих детей от Дениса Матросова, которые в итоге взяли отчество второго мужа матери. Сергей Джигурда заменил Владимиру и Юрию родного отца, поэтому ребята о нем теперь отзываются с особой теплотой. Как потом заявила Татарова, Матросов отказался от своих детей.

#скандалы #психиатрия #знаменитости
Оставить комментарий

