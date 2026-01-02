Замена привычных перекусов на миндаль или добавление небольшой порции орехов в ежедневный рацион может существенно повысить качество питания. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные национального обследования питания и здоровья США (NHANES) за 2017–2023 годы. Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

Авторы проанализировали питание 4333 детей и подростков и 10 925 взрослых и смоделировали три сценария: замену всех «твердых перекусов» миндалем на равную калорийность, замену миндалем только «неполезных» перекусов, оставив «здоровые», и добавление к привычному рациону 30 г или 50 г миндаля в день.

У пациентов из контрольной группы, которые придерживались обычных рекомендаций без льна, таких изменений не зафиксировали: напротив, у них чаще сохранялись повышенные значения сахара и липидов крови. Авторы отмечают, что эффект связан с высоким содержанием в льняном семени растворимой клетчатки и биологически активных соединений, влияющих на обмен веществ.

Исследователи подчеркивают, что речь не идет о замене лекарственной терапии. Однако добавление небольшого количества льняного семени может рассматриваться как простой и доступный способ дополнительно поддержать обмен глюкозы и жиров у людей с диабетом, предиабетом и избыточным весом.