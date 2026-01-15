Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

91-летний мужчина и 90-летняя женщина сыграли свадьбу мечты 0 406

Lifenews
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: 91-летний мужчина и 90-летняя женщина сыграли свадьбу мечты
ФОТО: Unsplash

В США 91-летний мужчина и 90-летняя женщина сыграли свадьбу в церкви.

В городе Хопуэлл, США, 91-летний Гарольд Пью и 90-летняя Фрэнсис сыграли свадьбу мечты на 70-ю годовщину их брака. Об этом сообщает WTVR.

Гарольд и Фрэнсис познакомились в 1950-х годах на катке. Вскоре у них начался роман, и они поженились, когда им было 21 и 20. Тогда мужчина и женщина просто расписались и не стали устраивать никакой церемонии.

В 2026 году друзья и родственники супругов решили, что им нужна настоящая свадьба. Они организовали ее в церкви. Фрэнсис и Гарольд принесли друг другу клятвы в любви и верности перед алтарем.

«Спустя все эти годы я все еще люблю его, дорожу им и ценю все, что он сделал для меня», — призналась Фрэнсис. На церемонии у супругов спросили, как добиться такого же крепкого брака. «Выбирайте правильного человека, с которым проведете остаток жизни, и второе, не менее важное, — поставьте Бога на первое место», — ответили они.

Читайте нас также:
#религия #свадьба #романтика #любовь #старость
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Названа опасность длительного отсутствия отношений
Изображение к статье: Неожиданный молочный продукт связали со снижением уровня сахара в крови
Изображение к статье: Раскрыт секрет сохранения ясности ума в пожилом возрасте
Изображение к статье: Назван необычный и доступный продукт для снижения давления

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сон в прохладной комнате снижает нагрузку на сердце у пожилых
Люблю!
Изображение к статье: Причины храпа, его опасности для здоровья и способы избавления от него
Дом и сад
Изображение к статье: Скриншот: thesun.co.uk
Lifenews
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео