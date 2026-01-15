Baltijas balss logotype
Выявлен неочевидный фактор роста развития рака 0 466

Lifenews
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Выявлен неочевидный фактор роста развития рака
ФОТО: Unsplash

Длительность и тип ожирения влияют на повышение риска онкозаболеваний.

Специалисты выявили неоднозначную связь между ожирением и онкологическими заболеваниями. Наибольший риск развития рака оказался у людей с ожирением, которое сохраняется более 10 лет, особенно если оно сочетается с метаболическим синдромом и плохо контролируемыми нарушениями обмена веществ.

Как показали наблюдения, ключевое значение имеет не столько лишний вес сам по себе, сколько его тип. Геноидное ожирение (по «женскому» типу) не связано с высокими рисками, тогда как абдоминальное — с накоплением жира в области живота — чаще сопровождается сердечно-сосудистыми, метаболическими и онкологическими проблемами. Повышенный риск также выявлен у пациентов с саркопеническим ожирением, когда избыток жира сочетается с потерей мышечной массы.

Исследователи отмечают, что вероятность онкологических заболеваний резко возрастает, если абдоминальное ожирение длится более 10 лет и сочетается как минимум с двумя компонентами метаболического синдрома — например, гипертонией и нарушениями углеводного или липидного обмена. При этом пациенты с избыточным весом или ожирением первой степени, но без лечения, болеют раком чаще, чем люди с более выраженным ожирением, которые регулярно принимают препараты и контролируют показатели здоровья.

По словам специалистов, успешное лечение сахарного диабета, гипертонии и других хронических состояний может снижать онкориски. А пациенты с длительным абдоминальным ожирением и отсутствием контроля за давлением, уровнем сахара и холестерина должны рассматриваться как приоритетная группа для углубленного медицинского наблюдения.

#медицина #онкология #ожирение #рак #исследования #лечение #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
