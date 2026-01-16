Baltijas balss logotype
21-летняя Вивиан, дочь Илона Маска - трансгендер, рекламирующая нижнее белье 0 324

Lifenews
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вивиан (справа) дебютировала в качестве модели в прошлом году.

Вивиан в последние несколько лет является восходящей звездой в мире моды.

В последней рекламной кампании бренда нижнего белья Рианны снялась дочь Илона Маска, Вивиан Уилсон, которая начала свою профессиональную карьеру модели в прошлом году.

Вивиан, чья мать — первая жена Илона Маска, Джастин Уилсон , является старшей из 14 детей владельца бренда X.

21-летняя модель публично отдалилась от своего 54-летнего отца после того, как в 2020 году совершила каминг-аут как трансгендер.

Коллекция Savage x Fenty – одна из самых масштабных рекламных кампаний Вивиан, в которой она позировала в красно-черном цветочном бюстгальтере и трусиках в тон, дополненных эффектными красными колготками.

На недавно опубликованных фотографиях она прислоняется к своим коллегам-моделям Эмме Арлетте и Лови Симоне, которые стоят в окружении греческих статуй в рамках рекламной кампании ко Дню святого Валентина .

Основательница Fenty позировала в одиночестве для нескольких соблазнительных снимков, демонстрируя различные комплекты из коллекции под названием Love So Savage: A Modern Ode to Aphrodite.

Поклонники умоляли Рианну вернуться в студию и выпустить новую музыку, но последние несколько лет она была полностью сосредоточена на своих бизнес-проектах.

202402181758506535346231.jpg

Между тем, Вивиан в последние несколько лет является восходящей звездой в мире моды и в сентябре дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке .

Ранее она разработала благотворительную футболку для проекта Trevor Project в сотрудничестве с брендом Wildfang, что стало ее первой профессиональной рекламной кампанией.

Вивиан уже много лет не общается со своим отцом, официально разорвав с ним отношения и сменив фамилию в 2022 году — примечательно, что это произошло всего через несколько дней после того, как он поддержал Трампа на президентских выборах.

«Я больше не живу со своим биологическим отцом и не желаю быть с ним в каких бы то ни было образом связана», — написала модель в юридических документах.

