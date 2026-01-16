Комментарий актера в соцсетях многие расценили как прямую реакцию на награду его бывшей коллеги по «Сексу в большом городе» — и напоминание о давнем конфликте между звездами.

Крис Нот, сыгравший мистера Бига в культовом сериале «Секс в большом городе», неожиданно оказался в центре обсуждений после церемонии «Золотой глобус – 2026». Поводом стала резкая реплика актера, которую поклонники связали с награждением Сары Джессики Паркер.

Что именно сказал Крис Нот

После того как Саре Джессике Паркер вручили специальную награду за вклад в индустрию развлечений, Нот опубликовал в соцсетях фото из спортзала с подписью: «К черту Новый год — вперед!».

Один из подписчиков напрямую спросил, относится ли это высказывание к Паркер и ее премии. Ответ актера был лаконичным: «Верно». Скриншоты комментария быстро разошлись по соцсетям и спровоцировали волну обсуждений.

Давний конфликт, о котором не забыли фанаты

Резкая реплика напомнила о напряженных отношениях между актерами, которые тянутся уже несколько лет. В 2021 году Крис Нот оказался в центре громкого скандала после обвинений в сексуальном насилии. Несмотря на то что официальных обвинений предъявлено не было, ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

Сара Джессика Паркер тогда публично заявила, что команда проекта «глубоко опечалена» прозвучавшими обвинениями. Вскоре после этого создатели сериала «И просто так» приняли решение вывести персонажа мистера Бига из сюжета, а сотрудничество Нота с крупными брендами было приостановлено.

Реакция публики и значение награды

С тех пор актер не появлялся в масштабных проектах, ограничившись участием в благотворительных инициативах. Его новый комментарий стал первым столь откровенным публичным выпадом в адрес бывшей коллеги.

Поклонники восприняли высказывание как прямой укол в сторону Паркер — особенно на фоне того, что для актрисы награда «Золотого глобуса» стала важным профессиональным признанием и символом устойчивой карьеры после десятилетий в индустрии.

