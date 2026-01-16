Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Крис Нот публично уколол Сару Джессику Паркер после ее триумфа на «Золотом глобусе» 0 195

Lifenews
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Крис Нот публично уколол Сару Джессику Паркер после ее триумфа на «Золотом глобусе»

Комментарий актера в соцсетях многие расценили как прямую реакцию на награду его бывшей коллеги по «Сексу в большом городе» — и напоминание о давнем конфликте между звездами.

Крис Нот, сыгравший мистера Бига в культовом сериале «Секс в большом городе», неожиданно оказался в центре обсуждений после церемонии «Золотой глобус – 2026». Поводом стала резкая реплика актера, которую поклонники связали с награждением Сары Джессики Паркер.

Что именно сказал Крис Нот

После того как Саре Джессике Паркер вручили специальную награду за вклад в индустрию развлечений, Нот опубликовал в соцсетях фото из спортзала с подписью: «К черту Новый год — вперед!».

Один из подписчиков напрямую спросил, относится ли это высказывание к Паркер и ее премии. Ответ актера был лаконичным: «Верно». Скриншоты комментария быстро разошлись по соцсетям и спровоцировали волну обсуждений.

Давний конфликт, о котором не забыли фанаты

Резкая реплика напомнила о напряженных отношениях между актерами, которые тянутся уже несколько лет. В 2021 году Крис Нот оказался в центре громкого скандала после обвинений в сексуальном насилии. Несмотря на то что официальных обвинений предъявлено не было, ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

Сара Джессика Паркер тогда публично заявила, что команда проекта «глубоко опечалена» прозвучавшими обвинениями. Вскоре после этого создатели сериала «И просто так» приняли решение вывести персонажа мистера Бига из сюжета, а сотрудничество Нота с крупными брендами было приостановлено.

Реакция публики и значение награды

С тех пор актер не появлялся в масштабных проектах, ограничившись участием в благотворительных инициативах. Его новый комментарий стал первым столь откровенным публичным выпадом в адрес бывшей коллеги.

Поклонники восприняли высказывание как прямой укол в сторону Паркер — особенно на фоне того, что для актрисы награда «Золотого глобуса» стала важным профессиональным признанием и символом устойчивой карьеры после десятилетий в индустрии.

источник

Читайте нас также:
#награды #социальные сети #Сара Джессика Паркер #золотой глобус
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Изображение к статье: С кем вы, Эдуард Веркин? Российские писатели поделились на наших и не наших
Изображение к статье: «Игра престолов» получит продолжение
Изображение к статье: Марго - свежа и хороша. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Медики предупреждают: чем опасно переохлаждение и как его избежать
Люблю!
Изображение к статье: Эта Люсечка вполне хороша в свои года. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Почему отказ от целей может сделать человека счастливее
Lifenews
Изображение к статье: Самая красивая королева мира в свои 55 удалилась в пустыню Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: После зимних каникул выросла посещаемость образовательных учреждений
Наша Латвия
Изображение к статье: Болят суставы зимой? Доктор назвал простые продукты, которые могут помочь
Люблю!
Изображение к статье: Медики предупреждают: чем опасно переохлаждение и как его избежать
Люблю!
Изображение к статье: Эта Люсечка вполне хороша в свои года. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Почему отказ от целей может сделать человека счастливее
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео