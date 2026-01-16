Baltijas balss logotype
В Японии железной дорогой командуют начальники с хвостами 0 232

Lifenews
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эти японские котики, они такие милые.

Эти японские котики, они такие милые.

Их обязанности заключаются в пребывании в комфортабельной билетной будке.

На юге Японии в префектуре Вакаяма начальниками двух железнодорожных станций назначили обычных кошек. Об этом сообщает официальный сайт железнодорожной компании Wakayama Electric Railway.

Кошки Йонтама и Фукутама получили новые должности во время торжественной церемонии с участием представителей железнодорожной компании. Йонтама назначена начальником станции Киши, а Фукутама займет аналогичную должность на станции Идакисо. Кроме того, статус кандидата получила трехцветная кошка Рокутама: она будет проходить стажировку на обеих станциях.

Обязанности этих кошачьих начальников заключаются в пребывании на станции в специально оборудованном офисе (переоборудованной билетной будке), приветствии пассажиров своим присутствием и привлечении туристов, что способствует популяризации железнодорожной линии Кишигава. Кошки работают по графику, носят специальные фуражки станционного начальника и получают зарплату, которая, правда, выдается им сразу едой.

Церемония собрала более 200 человек, в том числе представителей местных властей и местных жителей.

Традиция кошачьих начальников на японской железной дороге

Назначать хвостатых начальников станций на железной дороге в префектуре Вакаяма начали в январе 2007 года. Первой эту должность на станции Киши получила восьмилетняя кошка Тама. Так местные власти и железнодорожники хотели повысить пассажиропоток на линии Кисигава, которая находилась под угрозой закрытия из-за финансовых трудностей. Присутствие Тамы действительно значительно увеличило пассажиропоток (на 17% в первый месяц) и принесло около 1,1 миллиарда иен в местную экономику благодаря туризму.

Читайте нас также:
#туризм #животные #железная дорога #Япония #кошки #культура #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

