61-летний британский актер и бывший футболист Винни Джонс рассказал Крису Эвансу в передаче на Virgin Radio UK историю о том, как американская певица Мадонна однажды отказалась от почти $10 млн за 20-минутное выступление на свадьбе дочери его друга.

Джонс получил широкую известность благодаря сотрудничеству с британским режиссером Гаем Ричи: он снялся во многих его фильмах и сейчас участвует в съемках телесериала «Джентльмены». В период с 2000 по 2008 год Ричи был женат на Мадонне, и Джонс, будучи близким другом режиссера, также был в дружеских отношениях с певицей.

В беседе с ведущим Крисом Эвансом в его шоу на Virgin Radio актер рассказал забавную историю о том, как просил Мадонну спеть на свадьбе своего друга.

«Ко мне подошел один мой друг и говорит: «У моей дочери свадьба. Очень-очень-очень богатый парень. Можешь ли ты предложить ей три миллиона (фунтов, в долларах - 4 миллиона) за 45 минут?» — сказал Джонс, используя сумму в фунтах стерлингов.

Полагая, что сможет извлечь выгоду из такой сделки, Джонс согласился выступить посредником и отправился к Ричи, который тогда жил с Мадонной неподалеку от отеля Beverly Hills в Калифорнии. Он озвучил предложение, но Мадонна отказалась, заявив, что не дает концерты на свадьбах.

Вернувшись, Джонс передал ответ, но его визави не успокоился и предложил уже около $7 млн за 45-минутное выступление.

«Я снова приезжаю и говорю: «Мой приятель готов предложить тебе пять миллионов ($7 млн) за 45 минут». Она отвечает: «Вин, я не выступаю на свадьбах. Я не выступаю на свадьбах». Я был опустошен», — продолжает Джонс.

Дальше, по его словам, друг повысил ставки.

«Я ему звоню и говорю, как все прошло. Он говорит: «Ладно, семь миллионов ($10 млн) за 20 минут на свадьбе. Моя дочь ее обожает», — сказал он.

Джонс посчитал, что «это неплохая сумма», и при следующей встрече с Мадонной дождался подходящего момента, чтобы снова заговорить о свадьбе.

Переговоры закончились тем, что Мадонна повторила свое знаменитое «Я не выступаю на свадьбах», после чего Джонс, по его словам, разочарованный поплелся назад с плохими вестями.

«И я тебе скажу, что актриса Гвинет Пэлтроу тоже сидела на диване, и семь миллионов ($10 млн) привлекли ее внимание. Она посмотрела на меня так, и я подумал: «Она, наверное, споет сама за семь миллионов, не так ли?» — закончил Джонс.

Напомним: 67-летняя Мадонна в конце 2025 – начале 2026 года активно делится семейными фото с Хануки, проводит время с 29-летним бойфрендом Акимом Моррисом и детьми. Певица восстановилась после тяжелой бактериальной инфекции 2023 года, анонсировала переиздание альбома «Bedtime Stories» и работает над байопиком, опровергая слухи о скорой свадьбе.

