Конец света пятницы, 13-го: ученые спрогнозировали, но человечеству не грозит катастрофа 0 299

Lifenews
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Конец света пятницы, 13-го: ученые спрогнозировали, но человечеству не грозит катастрофа

В 1960 году американские ученые попытались математически определить дату «Судного дня» и пришли к выводу, что глобальная катастрофа может наступить 13 ноября 2026 года из-за перенаселения. Однако реальность показала, что их прогноз оказался слишком пессимистичным.

Математика конца света

Исследователи Хайнц фон Ферстер, Патрисия М. Мора и Лоуренс В. Амиот проанализировали демографические данные за последние две тысячи лет и отметили почти взрывной рост населения планеты. Даже войны, голод и пандемии не изменяли общую тенденцию. На основе этих данных они создали математическую модель, которая показывала, что при неизменном росте население достигнет «бесконечности» в пятницу, 13 ноября 2026 года — условная дата конца человеческой цивилизации.

Почему прогноз не сбылся

Главная ошибка модели заключалась в игнорировании социальных факторов. Во второй половине XX века во многих странах резко снизилась рождаемость благодаря:

  • образованию женщин;
  • широкому доступу к контрацепции;
  • изменению жизненных приоритетов.

Сегодня население Земли составляет около 8,2 млрд человек, а темпы роста постепенно падают. По прогнозам ООН, пик численности достигнет примерно 10,3 млрд в 2080-х годах, после чего начнется снижение. Экспоненциального «взрыва» населения, которого боялись ученые 1960-х, не произошло.

Главный вывод

«Уравнение Судного дня» стало примером того, как даже строгие математические модели могут ошибаться без учета человеческого фактора. Человечество не приблизилось к концу света — оно просто адаптировалось и изменило правила игры.

Источник

#демография #прогноз #конец света #население #ученые
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
