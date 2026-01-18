Рассказ об этом месте можно начать так, как начинают сказку: за горами, за лесами, где живут невиданные звери и птицы, где бродят большие, но добрые зубры, раскинулась Бяловежа. Далее — уже серьёзно — Валентина Петрочук, председатель Локальной туристической организации «Регион Беловежской пущи».

Валентина Петрочук: Бяловежа — это село, расположенное на поляне Беловежской пущи. К нам можно доехать только по одной единственной асфальтированной дороге со стороны Хайнувки, столицы повята, а со стороны села Наревка — по лесной дороге. Из Бяловежи до границы с Беларусью — 3 километра. Раньше там действовало малое безвизовое приграничное движение для пеших туристов и велосипедистов, сейчас оно приостановлено. Бяловежа, по сути, столица той части Беловежской пущи, которая находится на территории Польши. Это очень популярная местность среди туристов. Сами местные жители живут практически за счет туризма. У нас хорошая база для ночлегов: две большие гостиницы на 450 мест, хорошо развит зеленый туризм – 100 местных хозяев сдают комнаты или целые дома в аренду.

Популярность Бяловежи, конечно же обусловлена привлекательностью региона Беловежской пущи.

Валентина Петрочук: Прежде всего, это регион, богатый природными ресурсами самой Беловежской пущи, а также рек Нарев и Наревка. Это разные реки, но они тесно связаны: Наревка является левым притоком главной реки — Нарева. Обе реки протекают по территории Польши и Беларуси, а Нарев впадает в Западный Буг. Кроме того, это регион с очень богатым культурным наследием, поскольку это приграничные территории, а, как известно, в приграничных районах, так же как и у нас, наблюдается культурное и религиозное разнообразие. На нашей территории проживают поляки, белорусы, украинцы, а также представители других национальностей. У нас представлены католическая и православная христианские конфессии, а также другие религии, в связи с чем эта территория является очень, очень разнообразной. Существует также кулинарное разнообразие, хотя наиболее популярны блюда — из картофеля, муки, с использованием трав, лесных даров и дичи. В связи с таким богатством кулинарного разнообразия и большими кулинарными традициями мы подали заявку на конкурс «Европейские направления EDEN», и нас отметили — мы получили почетную награду в категории «Гостеприимство и вкусы региона Беловежской пущи». В своих отзывах туристы часто говорят, что жители нашего региона очень гостеприимны, они охотно разговаривают с туристами. Мы очень рады этой награде и стараемся использовать это в продвижении региона: выезжаем на ярмарки, берём с собой местные продукты, угощаем гостей и посетителей, хотим, чтобы все попробовали — чтобы и таким образом побудить людей приехать в регион Беловежской пущи.

Любовь туристов к Бяловеже и окрестностям подтверждают статистические данные.

Валентина Петрочук: Наша статистика базируется на данных Беловежского национального парка, который посещают около 130-140 тысяч туристов в год. Прошу заметить, что это только туристы, которые посещают объекты парка (они покупают билеты, регистрируются). Если они приезжают повторно, то уже не посещают этих объектов. Так что на самом деле туристов намного больше, в том числе иностранных.

Беловежский национальный парк — это самый старый национальный парк в Польше. Его площадь составляет более чем 5 тысяч гектаров, 94% из которых сохраняются в нетронутом состоянии. С 1979 года он находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории парка есть Музей природы и леса.

Эва Мороз-Кечиньска: Этот музей природы — один из самых больших в Польше, если речь идет о площади. Это, по сути, Беловежская пуща, перенесенная в здание. Туристы, когда льет дождь или когда не могут — по разным причинам — долго бродить по пуще, приходят к нам и, надо сказать, восхищаются. Тематические блоки представлены в 26 инновационных сценах, которые показывают Беловежскую пущу в контексте зоологии, ботаники и экологии. Есть экспозиции, связанные с историей и культурой, которые показывают, как использовался лес на протяжении столетий. Наш музей посещает не много туристов, а очень-очень много — около 90 тысяч человек в год. Для сравнения: лучшие варшавские музеи посещают 2-3 тысячи человек в месяц, а наш — более 10 тысяч. В музее проводятся и временные выставки, но одна из них вызывает такой большой интерес у туристов, что стала практически постоянной. Это архивные фотографии — XIX века — царского дворца, которого уже нет. Единственное, что после него осталось — это дворцовый парк. Фотографии уникальные, на них показано то, благодаря чему Бяловежа стала такой, какой видят её туристы. Здесь, по приказу царя Александра III, в 1894 году был построен дворец, в эклектическом стиле на 139 комнат — были даже комната для самоваров и комната для марок. В нём останавливались монархи, когда приезжали на охоту в Беловежскую пущу. В 1944 году главный корпус дворца подожгли отступающие немецкие войска. А последний дом, принадлежащий к дворцовому комплексу сгорел при невыясненных обстоятельствах за несколько часов до приезда в него Хрущева на тайные переговоры в 60-х годах ХХ века.

В Бяловеже есть еще одно историческое место.

Катажина Кубицка: Мы находимся на территории железнодорожной станции Бяловежа-Дворец. Её воссоздание началось в 2014 году. Первое здание было построено в 1897 году по случаю приезда в Бяловежу царя Николая II, который хотел увидеть свой новый дворец. В течение 4 месяцев — вручную, без использования техники — была построена одна из самых красивых железнодорожных станций Подлясья. Она была деревянная, украшена резьбой, светло-голубого и белого цвета. Перед станцией была клумба, на который цветами был выложен герб Романовых. Поскольку станция была единственным объектом в Бяловеже с каменным полом, то после визита царя, местные жители здесь устраивали свадьбы и вечера танцев. После Первой мировой войны станцию разобрали, а в 1993 железнодорожное сообщение между Хайнувкой и Бяловежей прекратилось.

Для воссоздания железнодорожной станции Бяловежа-Дворец в 2014 году было использовано 70 стодвадцатилетних сосен; весь проект соединяет в себе историю региона.

Катажина Кубицка: Мы старались показать, как красиво когда-то строили. Вокруг станции разбит цветник в английском стиле. В здании сейчас разместилось летнее кафе «Чайная» и несколько культурных зон: есть зона «Книга и шезлонг», где в хорошую погоду можно полежать и почитать книжку об истории Бяловежи; есть галерея, где проходят фотовыставки, а начиная с осени запускается проект «Кино под звездами» с показами фильмов о природе. Далее — зона ретро-игр: здесь можно поиграть в резиночки, в классики, попрыгать на скакалке. А еще есть «Гостиница для насекомых», где в местах похожих на медовые соты живут насекомые-опылители, и аллея звезд Беловежской пущи, на которых изображены — в натуральную величину — следы зверей. Здесь мы проводим образовательные мероприятия для групп школьников.

Следы короля, хозяина Беловежской пущи — зубра — как, впрочем, как и его самого можно увидеть в показательном заповеднике в Бяловеже. Но там они живут за ограждением, за ними ухаживает человек, а вот заглянув в заведение «Поляна зубра», которая находятся в 4 километрах от Бяловежи, можно увидеть, зубров в естественной среде. Владелица: «Поляна зубра» — это место, где можно вкусно и здорово поесть и отдохнуть — устроить, например, костер для группы школьников или взрослых. Мы подаем блюда региональной кухни, например, суп из опёнок, которые растут в Беловежской пуще; картофельную бабку (запеканку) — традиционное блюдо подляской кухни; свежую жаренную свининку с лучком и с огурцами из нашего огорода, домашний беловежский хлеб… А на десерт — пирог хозяйки, который печет моя мама. Туристам мы рассказываем о местной природе и истории региона. Две самые популярные темы — звери и птицы Беловежской пущи и царский дворец. У нас много книг и материалов на эти темы. С удовольствием подсказываем, что стоит здесь посмотреть. Но, прежде всего, мы рассказываем о зубрах, которые нас часто посещают. Наши гости могут увидеть живых зубров, которые часто приходят на поляну перед домом, ложатся себе на траву и отдыхают. Подходить к ним, чтобы погладить, нельзя, можно только издалека наблюдать за ними и восхищаться.

Думаю, что от такой возможности — увидеть настоящего зубра в природных условиях — никто не откажется. А для этого нужно приехать в Бяловежу.