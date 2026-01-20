Baltijas balss logotype
Найдена причина тревожных расстройств у жителей городов 0 368

Lifenews
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Найдена причина тревожных расстройств у жителей городов
ФОТО: Global Look Press

Постоянное воздействие шума от дорог повышает риск депрессии и тревожности.

Постоянный шум от автомобильных и железных дорог рядом с домом может повышать риск депрессии и тревожных расстройств, показало крупное финское исследование. Работа опубликована в журнале Environmental Research (ER).

Ученые проанализировали информацию о более чем 114 тысячах жителей Хельсинкского региона, родившихся в 1987–1998 годах, и проследили их состояние здоровья с подросткового возраста до взрослой жизни. Для каждого участника исследователи смоделировали уровень дорожного и железнодорожного шума по месту жительства и сопоставили его с диагнозами депрессии и тревоги, зафиксированными в медицинских базах данных.

Результаты показали, что при уровне транспортного шума выше 53 децибел — порога, ранее обозначенного ВОЗ как потенциально вредный, — риск депрессии и тревожных расстройств заметно возрастал. Каждое дополнительное увеличение шума на 10 дБ ассоциировалось с дальнейшим ростом риска. Эти связи сохранялись даже после учета загрязнения воздуха и наличия зеленых зон.

Эффект оказался более выражен у мужчин и у тех, в чьих семьях не было зарегистрированных психических расстройств у родителей. По мнению авторов, результаты указывают на то, что хронический шум — это не только фактор дискомфорта, но и возможный долгосрочный риск для психического здоровья, который стоит учитывать при городском планировании и оценке условий жизни.


#медицина #депрессия #шум #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

