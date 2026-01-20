Baltijas balss logotype
Раскрыта самая популярная мужская фраза при расставании с партнершей 1 984

Lifenews
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыта самая популярная мужская фраза при расставании с партнершей
ФОТО: Unsplash

Популярная TikTok-блогерша Констанс Ли Вен Мэй, известная в сети как @milkbredi, раскрыла самую расхожую мужскую фразу при расставании с партнершей. Ее наблюдением заинтересовалось издание Mirror.

По словам блогерши, фраза «Ты слишком хороша для меня», которую мужчина может сказать незадолго до разрыва, является не комплиментом, а способом снизить ожидания от отношений. Как правило, после этого идет сокращение числа свиданий и сообщений, долгие паузы в переписках. После таких слов женщина может остаться с разбитым сердцем, предупредила Ли Вен Мэй.

Она добавила, что эта фраза постепенно заменила мужчинам другую — «Дело не в тебе, а во мне». «Когда кто-то говорит тебе, что он тебя не заслуживает и что ты слишком хороша для него, поверь ему. Нет, он не скромничает. Он знает, какие у него недостатки, и знает, какая ты замечательная. Говоря такое, он пытается снизить ваши ожидания от него, готовит вас к разочарованию», — объяснила она.

Читайте нас также:
#развод #TikTok #отношения #женщины #советы #расставание #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    20-го января

    Это не так. Самая популярная фраза- пошла ты на йух

    8
    2

