Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Один из последних живых друзей Высоцкого оклемался после операции 0 1437

Lifenews
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стать партнером легендарного Владимира Семеныча - большой бонус.

Стать партнером легендарного Владимира Семеныча - большой бонус.

Звезде сериала «Место встречи изменить нельзя» установили второй стент в сердце.

Станиславу Садальскому сделали очередную операцию на сердце. Артист уже начал восстанавливаться и пребывает в хорошем настроении.

74-летний Станислав Садальский снова перенес операцию на сердце. Об этом артист сообщил в своем блоге с присущим ему юмором.

«Когда шесть лет назад я загремел в больницу и мне поставили стент, кто-то из моих подписчиков поздравил: „Ну, Стас, с первым стентом! Вошел в возраст, когда вместо ... может встать сердце!“ Всегда ценил своих читателей за чувство юмора», — написал Садальский в телеграм-канале.

fb118cd2890d50e8112779606b568015.jpg

Сегодня звезде сериала «Место встречи изменить нельзя» установили второй стент. «Коронарография показала 80% стеноз, говорят, шибануть могло когда угодно, например, во время завтрашней репетиции нашего нового спектакля с Васильевой», — поделился Станислав.

Операция, судя по всему, прошла хорошо. Садальский также доволен своим врачом, с которым артист уже успел сдружиться и обменяться шутками. «Профессионал, руки золотые. Все делает быстро, безболезненно. Послезавтра, наверно, выписывают. Поеду трепать нервы Таньке», — завершил свой пост актер.

Ранее Садальский высказался о награде, которую выдали Тине Канделаки в Госдуме. Артист не стал скрывать свое недоумение.

Также Стас Садальский напомнил, что всенародное признание к Владимиру Высоцкому пришло не сразу. В частности, когда бард принимал участие в комедийном фильме 1966 года «Саша-Сашенька», его песню в кадре исполнил другой артист.

«Поразительно, что в фильме „Саша-Сашенька“ поет другой артист!" (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заметил Стас Садальский. Здесь вы можете прочитать об артистах, вместо которых тоже песни исполнили другие звезды.

Картина снималась на студии „Беларусьфильм“. По сценарию главная героиня Саша Крылова работает маляром в Стройконторе. Встретив рабочего Костю, который увлекается парашютным спортом, она выдает себя за артистку. И когда ее обман разоблачается, Саше остается только один способ доказать Косте свою любовь — прыгнуть с парашютом. Интересно, что Владимир Высоцкий в этом фильме не прописан даже в титрах. Будущая знаменитость сыграл в картине певца с гитарой. Однако его „Песня о старом доме на Новом Арбате“ исполнена за кадром не его голосом. Имя исполнителя так и осталось неизвестным. Садальский сообщил, что об этой работе Владимир Высоцкий отзывался не очень хорошо: „Очень плохой фильм "Саша-Сашенька“ был. Я по недоразумению отдал туда песню. Но песню я люблю».

Читайте нас также:
#здравоохранение #медицина #юмор #артист #сериал #знаменитости #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
1
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: А когда-то сын королевы Елизаветы купался во всеобщем внимании. Иконка видео
Изображение к статье: Старший сын Бекхэмов обрушился с критикой на родителей: «Фасад безупречности треснул»
Изображение к статье: Маск дал детям необычные имена: от «Властелина колец» до видеоигры
Изображение к статье: Элтон Джон почти полностью ослеп и находит утешение в музыке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире
Изображение к статье: Дроны с судна-матки могут опускаться на глубину в 10 км. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: «Грабеж»! Скарлетт Йоханссон и Кейт Бланшетт среди 800 артистов, выступивших против ИИ
Lifenews
Изображение к статье: Когда прошлый брак не отпускает: что значит дружба с бывшей женой
Люблю!
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео