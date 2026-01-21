Станиславу Садальскому сделали очередную операцию на сердце. Артист уже начал восстанавливаться и пребывает в хорошем настроении.

74-летний Станислав Садальский снова перенес операцию на сердце. Об этом артист сообщил в своем блоге с присущим ему юмором.

«Когда шесть лет назад я загремел в больницу и мне поставили стент, кто-то из моих подписчиков поздравил: „Ну, Стас, с первым стентом! Вошел в возраст, когда вместо ... может встать сердце!“ Всегда ценил своих читателей за чувство юмора», — написал Садальский в телеграм-канале.

Сегодня звезде сериала «Место встречи изменить нельзя» установили второй стент. «Коронарография показала 80% стеноз, говорят, шибануть могло когда угодно, например, во время завтрашней репетиции нашего нового спектакля с Васильевой», — поделился Станислав.

Операция, судя по всему, прошла хорошо. Садальский также доволен своим врачом, с которым артист уже успел сдружиться и обменяться шутками. «Профессионал, руки золотые. Все делает быстро, безболезненно. Послезавтра, наверно, выписывают. Поеду трепать нервы Таньке», — завершил свой пост актер.

