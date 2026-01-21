Нельзя одевать одежду с надписями, которые имеют антимусульманский или вызывающий характер.

Объединенные Арабские Эмираты – государство, в котором наряду со светским законодательством существуют нормы, сформированные под влиянием ислама. В частности, местное население придерживается правил, основанных на священных текстах мусульман - Коране и Сунне. Эти правила в том числе предполагают уважение к религиозным лидерам, исламу в общем и соблюдение скромности, сдержанности и уважительного отношения друг к другу в общественных местах.

Крупнейшим городом ОАЭ является Дубай, его можно назвать туристической жемчужиной, поскольку там находится самое высокое здание в мире – небоскреб Бурдж-Халифа. Если вы хотите увидеть это современное чудо света, то нужно знать, что запрещается делать в Дубае, как правильно вести себя и одеваться, и что вообще нельзя брать с собой. Некоторые правила могут показаться странными, но, если их нарушить, можно получить предупреждение или штраф. В исключительных случаях – если правонарушение было тяжелым, человека могут депортировать.

Вот перечень предметов, которые нельзя ввозить в страну. В списке, кроме наркотических веществ, оружия, поддельных денег, также есть:

-Хищные птицы.

-Слоновая кость и изделия из нее.

-Материалы со сценами 18+ или содержащие насилие, факты, оскорбляющие ислам, или те, в которых есть критика в адрес властей ОАЭ.

-Книги, фотографии, картины, печатные публикации, скульптуры, журналы, которые противоречат нормам ислама и оскорбляют мусульман.

-Копии денежных средств.

-Медпрепараты, в составе которых есть психотропные вещества, без соответствующего разрешения/рецепта.

Прочитав этот перечень можно понять, что законы в Дубае для туристов весьма строгие, в частности, в плане проявления себя на публике.

Что нельзя женщинам в ОАЭ и мужчинам

Ни женщинам, ни мужчинам-туристам в Дубае не нужно носить традиционную для мусульман одежду, однако желательно одеваться так, чтобы большая часть тела была прикрыта.

Вот что запрещено женщинам в ОАЭ:

Не стоит носить мини-юбки, платья, которые просвечиваются, одежду с глубоким декольте.

Нельзя одевать одежду с надписями, которые имеют антимусульманский или вызывающий характер.

Религиозные законы ОАЭ для женщин-туристок предусматривают правила скромности – топлесс на пляже находиться нельзя и носить купальник разрешено только в зоне аквапарка или пляжа, а также в бассейнах отелей.

На официальной платформе правительства ОАЭ подчеркивается, что в общественных местах категорически запрещена любая форма обнажения.

При посещении мечети женщин просят уважать традиции мусульман и покрыть голову, например, надеть платок.

Можно ли ходить в шортах в Дубае

Строгого запрета на ношение шорт в ОАЭ нет. Однако в общем местное население очень консервативно, носит традиционные наряды, которые прикрывают большую часть тела, поэтому от туристов ожидают сдержанности в одежде.

В туристических зонах можно ходить в шортах и футболках, а при походе в культурные места, в мечети и правительственные сооружения лучше отдавать предпочтение длинным штанам.

В правительстве страны подчеркнули, что туристам – и мужчинам, и женщинам может быть комфортно в свободной одежде, которая закрывает ноги, руки и плечи.

Что категорически нельзя делать в Дубае – так это устраивать шумные беспорядки, браниться, любым способом проявлять неуважение к ОАЭ, ее лидерам или исламу. По сведениям правительства, за такие нарушения возможны юридические проблемы и депортация.