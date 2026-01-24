Раскрыт секрет синих очков, за которыми Макрон скрывал красный глаз 2 2373

Дата публикации: 24.01.2026
«Из-за небольшой проблемы с глазом» Эмманюэль Макрон появился на Всемирном экономическом форуме в Давосе в очках-авиаторах — и сыграл на руку Henry Jullien. В тот же день сайт французского люксового бренда не выдержал наплыва посетителей и перестал работать.

Французский президент выбрал модель Pacific S 01 с синими зеркальными линзами и в позолоченной оправе стоимостью €659. На волне успеха бренд создал на своем сайте временную страницу, посвященную только этой модели.

На изготовление одной пары уходит до четырех месяцев: очки изготовлены и собраны вручную с использованием традиционной техники золочения на заводе Лонс-ле-Сонье, линзы производятся в регионе Юра компанией Dalloz в Сен-Клоде. Именно этот факт — что очки полностью французского производства — несколько лет назад подкупил Макрона.

«Он не принял их в подарок. Он настоял на том, чтобы купить их самому», — объяснил Стефано Фульшир, владелец iVision Tech.

В 2023 году Фульшир выкупил Henry Jullien, компанию с более чем вековой историей, сохранив производственную площадку в регионе Франш-Конте.

Аэрокосмическая сталь, золото, титан — бренд очков Henry Jullien сочетает инновации и традиции ручного труда, за что в 2018 году был удостоен награды EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant, «предприятие живого наследия»). Она присуждается компаниям, имеющим глубокие корни во Франции, обладающим передовыми технологиями, патентами и историческими архивами.

Автор - Пётр Телеграфов
Автор - Пётр Телеграфов
