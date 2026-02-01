Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Названы четыре неочевидные причины гипертонии 0 537

Lifenews
Дата публикации: 01.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Названы четыре неочевидные причины гипертонии
ФОТО: Unsplash

Плохое качество сна может приводить к стойкой гипертонии.

Нефролог Светлана Ли назвала четыре неочевидные причины развития гипертонии. По ее словам, высокое давление может возникнуть из-за плохого качества сна. «Проблемы со сном и его плохое качество могут быть спровоцированы ночным апноэ — состоянием, когда у человека кратковременно останавливается дыхание во сне. Из-за этого мозг, недополучая кислород, запускает адаптационные механизмы, которые со временем приводят к стойкой гипертонии», — объяснила врач.

Второй неочевидной причиной высокого давления Ли назвала проблемы с почками. По ее словам, если давление чаще поднимается ночью и под утро, это может указывать на то, что в этот период времени почки активно регулируют водно-солевой баланс и не справляются с этой задачей.

Еще одной причиной гипертонии может быть прием некоторых лекарств. Врач объяснила, что такой побочный эффект может возникать из-за нестероидных противовоспалительных обезболивающих, гормональных контрацептивов, сосудосуживающих капель от насморка и БАДов с солодкой или женьшенем.

Наконец, к повышению давления может привести большое количество соленых продуктов, таких как сыр, колбасы, готовые завтраки, соусы, магазинные полуфабрикаты, консервы и сладкая выпечка. Как объяснила нефролог, злоупотребление такими продуктами создает повышенную нагрузку на сосуды, вследствие чего со временем может развиться гипертония.

Читайте нас также:
#медицина #диета #питание #сон #почки #здоровье #гипертония #лекарства
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Чудненькое побережье тут повсюду. Иконка видео
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Изображение к статье: «Гребаная Балтика. Надо было в Париж ехать» - Божена Рынска взъелась на свою «новую родину»
Изображение к статье: Главной наследницей Джеффри Эпштейна оказалась стоматолог из Беларуси

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных
Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
Политика
Изображение к статье: Яблочные розы - изысканный и аппетитный десерт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Хуже кофе: лакомство, которое делает ваши ночи бессонными
Люблю!
Изображение к статье: Психолог дал совет, как победить зимнюю усталость
Люблю!
Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных
Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео